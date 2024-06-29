Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Англії та Словаччини.

Поєдинок відбудеться 30 червня на Фельтінс-Арена у Гельзенкірхені. Початок — о 19:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є команда Гарета Саутгейта. Так, на перемогу збірної Англії пропонується коефіцієнт 1,46, тоді як потенційний успіх Словаччини оцінюється показником 11,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що англійці виграють матч із коефіцієнтом 1.46.

Також можна поставити на те, що у матчі буде забито два або більше м'ячів з коефіцієнтом 1.63.

Ризикованою ставкою є — Словаччина заб'є, але переможе Англія з коефіцієнтом 4.00.

Слідкувати за матчем Англія – Словаччина можна буде у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.