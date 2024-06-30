Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Португалії та Словенії.

Поєдинок відбудеться 1 липня на стадіоні Вальдштадіон у Франкфурті. Початок — о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Роберто Мартінеса. Так, на перемогу збірної Португалії пропонується коефіцієнт 1,40, тоді як потенційний успіх Словенії оцінюється показником 9,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що у матчі буде забито два м'ячі або більше з коефіцієнтом 1.52.

Також можна поставити на те, що Португалія виграє з різницею один чистий м'яч або більше з коефіцієнтом 1.63.

Насамкінець пропонуємо поставити на те, що Словенія заб'є гол, а Португалія виграє матч із коефіцієнтом 3.73.

Слідкувати за матчем Португалія — Словенія можна буде у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.