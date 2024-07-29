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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА відбудеться матч-відповідь між житомирським Поліссям та словенською Олімпією.

Поєдинок відбудеться 1 серпня на Міському стадіоні у Глівіце (Польща). Початок — о 19:00.

За версією букмекерів фаворитом протистояння є команда Імада Ашура. Так, на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 2.50, тоді як потенційний успіх Олімпії Любляни оцінюється показником 2.82. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.57.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Олімпія не програє – на це дається коефіцієнт – 1.54.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом — 1.67.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що обидві команди заб'ють та виграє Полісся з коефіцієнтом 4.50.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Полісся — Олімпія Любляна на нашому сайті.