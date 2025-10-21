Ліга чемпіонів

Тренер Ньюкасла прокоментував майбутній матч ЛЧ з Бенфікою та стан складу перед важливим поєдинком.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау дав пресконференцію напередодні зустрічі з Бенфікою в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Він висловив не лише розуміння ваги матчу, а й щиру повагу до суперника та його тренера.

"Я з величезним нетерпінням чекаю на цей виклик — думаю, це буде чудовий матч. Моуріньо – людина, якою я щиро захоплююся, адже ми вже зустрічалися в АПЛ. Як молодий тренер, я дуже захоплювався командами, які він будував, особливо в Челсі".

"Це завжди велика можливість – зіграти проти однієї з його команд. Ми обожнюємо такі матчі. Гра з Барселоною тут була дуже близькою для нас – усе могло скластися зовсім інакше. Атмосфера буде вибуховою, я в цьому не сумніваюся. Сподіваюся, наша гра відобразить ту енергію, яку нам подарують трибуни".



Гау також звернув увагу на важливість домашніх матчів:

"Ми дуже прагнемо вийти з групи Ліги чемпіонів. Розуміємо, наскільки важливі домашні матчі. Тому після розчарування у грі з Барселоною ми з нетерпінням чекаємо цього поєдинку".

Перед грою з Бенфікою Гау розповів про стан ключових гравців:

"Сандро трохи захворів, тому він буде невпевнений перед грою. Ми дамо йому всі можливості. Він сьогодні не був на тренуванні. Він такий важливий гравець, тому ми використаємо всі години, які маємо".

Про стиль гри Бенфіки та тренера Жозе Моурінью:

"Він – той, ким я дуже захоплююся… Візіонер і людина, яка зламала стереотипи щодо того, як по‑різному керувати справами… Для будь‑якого клубу це завжди гарна можливість зіграти проти однієї з його команд".

"Я чув слова Жозе про Ньюкасл і я їх цілком поділяю. Усі, хто пов’язаний із клубом, мають чудові слова про сера Боббі та роль, яку він відіграв у його кар’єрі. Це справді приємно чути. Але коли гра почнеться – черга закінчиться. Ми хочемо перемогти. Ми відчайдушно прагнемо очок. Це буде конкурентна гра між двома великими клубами".

Матч Ньюкасл – Бенфіка відбудеться у вівторок, 21 жовтня. Початок о 22:00 за київським часом.