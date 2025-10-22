Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та туринський Ювентус.

Мадридський Реал та туринський Ювентус зіграють у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу.

Хабі Алонсо, після перемоги над Хетафе (1:0), залучив до стартового складу Асенсіо в центрі оборони, тоді як Діас, Гюлер та Вінісіус розташуються в півзахисті.

Ігор Тудор, на тлі поразки від Комо (0:2), використав із перших хвилин Гатті в трійці в центрі оборони, тоді як Маккенні та Камб'язо гратимуть у центральній вісі, а Влахович розташується на вістрі атаки.

Реал: Куртуа — Вальверде, Мілітао, Асенсіо, Каррерас — Діас, Гюлер, Чуамені, Вінісіус — Беллінгем, Мбаппе.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Камавінга, Ендрік, Родріго, Г. Гарсія, Менді, Мастантуоно, Пітарч.



Ювентус: Ді Грегоріо — Ругані, Гатті, Келлі — Калулу, К. Тюрам, Маккенні, Камб’язо — Копмейнерс, Влахович, Їлдиз.

Запасні: Перін, Фускальдо, Локателлі, Консейсан, Жегрова, Аджич, Костич, Опенда, Міретті, Жуан Маріу, Девід.



Гра Реал — Ювентус почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.