Ліга чемпіонів

Турецька команда здобула другу перемогу у турнірі, а норвежці залишаються з двома очками.

Турецький Галатасарай у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі впевнено обіграв норвезький Буде-Глімт із рахунком 3:1.

Турецька команда забезпечила собі комфортну перевагу у першому таймі завдяки оформленому дублю від Віктора Осімгена.

Потім у середині другого тайму Юнус Акгюн забив третій м'яч у ворота норвежців, на що вони відповіли влучним ударом Андреаса Гелмерсена.

Після трьох турів Галатасарай набрав шість очок і посідає 11 місце у Лізі чемпіонів, а у Буде-Глімт два бали та 26 рядок.

Галатасарай — Буде/Глімт 3:1

Голи: Осімген, 3, 33, Акгюн, 60 - Гелмерсен, 76.

Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджі, Якобс — Сане, Леміна (Елмали, 65), Торрейра (Кутлу, 88), Акгюн (Айхан, 73) — Осімген (Ікарді, 73), Їлмаз (Сара, 65).

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Алісамі (Нільсен, 69), Бйоркан (Дюбвік Мяяття, 81) — Ев'єн (Клінге, 88), Берг, Фет (Гелмерсен, 69) — Аукленн, Гег (Бассі, 69), Гауге.

Попередження: Якобс — Бйоркан.