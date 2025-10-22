Ліга чемпіонів

Баски перервали свою серію поразок, а Карабах уперше залишив поле без очок.

У середу, 22 жовтня, Атлетік на домашньому стадіоні Сан-Мамес у Більбао обіграв Карабах у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів 2025/26. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь іспанського клубу.

Карабах відкрив рахунок уже на першій хвилині — форвард гостей Леандро Андраде скористався невдалим відскоком після ауту й реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером Унаєм Сімоном. Це вже третій гол Андраде в цьогорічному розіграші ЛЧ, забитий у перші хвилини гри — справжній рекорд у сучасній історії турніру.

Після шокового старту Атлетік поступово перехопив ініціативу. Наприкінці першого тайму Горка Гурусета зрівняв рахунок, реалізувавши вихід сам на сам після розрізної передачі Хаурегісара.

У другій половині баски повністю контролювали гру. На 70-й хвилині Роберт Наварро вивів команду вперед — півзахисник вистрілив з-за меж штрафного точно в дев’ятку.

Остаточний рахунок встановив Гурусета — на 88-й хвилині він оформив дубль, пробивши з дистанції у лівий нижній кут. Нападник став героєм зустрічі, фактично забезпечивши Атлетіку три очки.

Український вінгер Карабаху Олексій Кащук розпочав матч на лаві запасних і з’явився на полі на 67-й хвилині. Мав хороший шанс забити — після проникного пасу він перекинув Сімона, але захисник Атлетіка вибив м’яч із порожніх воріт.

Атлетік Більбао — Карабах 3:1

Голи: Гурусета, 40, 88, Наварро, 70 - Андраде, 1

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель (Аресо, 65), Паредес, Лапорт, Берчіче — Хаурегісар, Рего (Руїс де Галаррета, 65) — Вільямс (Беренгер, 38) (Наварро, 65), Сансет (Весга, 81), Вільямс (Беренгер, 38) (Наварро, 65) — Гурусета

Карабах: Кохальскі — Сілва (Болт, 79), Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо (Янкович, 56), Боржес — Дуран (Байрамов, 67), Ахундзаде (Кащук, 67), Зубір — Андраде (Аддай, 56)