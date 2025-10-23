Ліга чемпіонів

Команда Компані знову вразила атакою — Кейн забив у 10-му матчі поспіль.

Мюнхенська Баварія не залишила шансів Брюгге у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2025/26. На Альянц Арені німецький гранд впевнено переміг із рахунком 4:0.

Уже в першому таймі підопічні Венсана Компані тричі вразили ворота бельгійців. Рахунок відкрив 17-річний Леннарт Карль, який вперше вийшов у стартовому складі Баварії у матчі ЛЧ — на це йому знадобилося лише п’ять хвилин.

Невдовзі Гаррі Кейн подвоїв перевагу, оформивши свій 20-й гол у сезоні та забивши в десятому матчі поспіль. Третій м’яч оформив Луїс Діас.

У другому таймі остаточний рахунок — 4:0 — встановив Ніколас Джексон, який замінив Кейна на 69-й хвилині.

Це була третя поспіль перемога Баварії у Лізі чемпіонів — команда має 9 очок і наразі посідає друге місце у своїй групі. Брюгге зазнав другої поразки та залишився з трьома балами.

Баварія — Брюгге 4:0

Голи: Карл, 5, Кейн, 14, Діас, 34, Джексон, 79

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано (Мін Дже, 81), Та, Геррейру (Бішоф, 69) — Кімміх, Павлович — Олісе, Карл (Горецка, 69), Діас (Майк, 81) — Кейн (Джексон, 69)

Брюгге: Якерс — Саббе (Сіке, 46), Ордоньєс, Мехеле, Меєр — Станкович — Форбс (Спілерс, 46), Аудоор (Сандра, 66), Ванакен, Цоліс (Діахон, 80) — Трезольді (Верман, 66)

Попередження: Дже