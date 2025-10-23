Ліга чемпіонів

Тренер Тоттенгема залишився розчарованим грою команди у нульовій нічиїй з Монако.

Томас Франк визнав, що його команда не заслужила на більше, ніж нічия 0:0 у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти Монако. Попри те, що Шпори зберегли свою безпрограшну серію в турнірі, данський фахівець був незадоволений рівнем гри, особливо у другій половині зустрічі. ​

"Перший тайм був відносно рівним, але в другому таймі Монако був кращим за нас, і ми не показали того рівня гри, якого прагнемо", – заявив Франк після матчу. ​

Тренер вказав на головну проблему команди: "Нам не вистачало тієї інтенсивності, якої ми хочемо. До цього додалося занадто багато індивідуальних помилок та неточних передач. У такий вечір, коли ми не показали високого рівня, здобуте очко та сухий матч – це добре".

Франк окремо відзначив героя зустрічі – голкіпера Гульєльмо Вікаріо, який неодноразово рятував команду та зробив 8 сейвів. Загалом Монако завдав 23 удари. ​

"Вік провів фантастичну гру. Я вважаю, що нічийний рахунок сьогодні – це значною мірою його заслуга", – підсумував тренер.