Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 22 жовтня 2025 року.

Французький Монако у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти лондонського Тоттенгема на власному полі (0:0).

Команди потішили атакувальним футболом цього вечора, проте головним героєм зустрічі став воротар гостей Вікаріо. А якщо так, то й не дивно, що забитих м’ячів публіка на Луї II так і не побачила.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монако — Тоттенгем у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Монако — Тоттенгем 0:0

Монако: Кьон — Керер, Салісу, Енріке — Діатта (Головін, 57), Тезе, Кулібалі, Уаттара (Мавісса, 70) — Фаті (Мінаміно, 70), Акліуш — Балогун (Бірет, 83)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Палінья, Дансо, ван де Вен — Грей, Бентанкур (Сімонс, 60), Бергвалль (Матар Сарр, 60) — Одобер (Джонсон, 69), Рішарлісон (Коло Муані, 69), Кудус (Спенс, 79)

Попередження: Рішарлісон