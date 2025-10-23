Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 22 жовтня 2025 року.

Бергамаська Аталанта у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти чеської Славії з Праги на власному полі (0:0).

Господарі за активністю значно переважали суперників у першому таймі, тоді як поперерві гостям удалось вирівняти гру.

У підсумку, на двох команди створили чималу кількість гольових нагод, але жодної результативної дії так і не оформили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Славія Прага у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Аталанта — Славія Прага 0:0

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті — Дзаппакоста (Белланова, 74), де Рон, Едерсон, Бернасконі (Залевські, 46) — Де Кетеларе (Самарджич, 90), Крстович (Скамакка, 62), Лукман (Сулемана, 62).

Славія Прага: Маркович — Боржил, Влчек (Саньянг, 88), Зіма, Мбоджі (Саділек, 61) — Мозес (Халоупек, 68), Зафейріс, Оскар — Кушей (Прекоп, 88), Хори, Провод.

Попередження: Бернасконі, Рон, Залевські — Боржил, Прекоп.