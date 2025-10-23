Ліга чемпіонів

Для італійців це перша нічия після перемоги та поразки, а для чехів друга нічия з однією поразкою.

Аталанта у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі поділила очки зі Славією Прагою.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Загалом це була рівна гра з великою кількістю ударів (38), з яких дев'ять у площину воріт.

Після трьох турів Аталанта набрала чотири очки та посідає 17 місце, а у Славії два бали та 28 позиція.

Аталанта — Славія Прага 0:0

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті — Дзаппакоста (Белланова, 74), де Рон, Едерсон, Бернасконі (Залевські, 46) — Де Кетеларе (Самарджич, 90), Крстович (Скамакка, 62), Лукман (Сулемана, 62).

Славія Прага: Маркович — Боржил, Влчек (Саньянг, 88), Зіма, Мбоджі (Саділек, 61) — Мозес (Халоупек, 68), Зафейріс, Оскар — Кушей (Прекоп, 88), Хори, Провод.

Попередження: Бернасконі, Рон, Залевські — Боржил, Прекоп.