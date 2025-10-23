Організатори змагань оголосили четвірку претендентів.
Фермін Лопес, Getty Images
23 жовтня 2025, 13:25
Третій тур Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, а отже організатори змагань мали можливість підбити підсумки останніх двох ігрових днів.
Серед учасників 18 протистоянь було традиційно відібрано четвірку найкращих футболістів, і тепер від уболівальників залежатиме, хто з них отримає звання гравця тижня Ліги чемпіонів.
Претенденти:
Фермін Лопес (Барселона / Олмпіакос, 6:1);
Денніс Ман (ПСВ / Наполі, 6:2);
Фелікс Нмеча (Боруссія Д / Копенгаген, 4:2);
Горка Гурусета (Атлетік / Карабах, 3:1).
Залишити голос на найкращого, на вашу думку, футболіста можна на сайті УЄФА.
Нагадаємо, що в першому турі вболівальники визнавали нападника каталонської Барселони Маркуса Рашфорда, а в другому — форварда Реала Кіліана Мбаппе.