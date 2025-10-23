Ліга чемпіонів

Організатори змагань оголосили четвірку претендентів.

Третій тур Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, а отже організатори змагань мали можливість підбити підсумки останніх двох ігрових днів.

Серед учасників 18 протистоянь було традиційно відібрано четвірку найкращих футболістів, і тепер від уболівальників залежатиме, хто з них отримає звання гравця тижня Ліги чемпіонів.

Претенденти:

Фермін Лопес (Барселона / Олмпіакос, 6:1);

Денніс Ман (ПСВ / Наполі, 6:2);

Фелікс Нмеча (Боруссія Д / Копенгаген, 4:2);

Горка Гурусета (Атлетік / Карабах, 3:1).

Залишити голос на найкращого, на вашу думку, футболіста можна на сайті УЄФА.

Нагадаємо, що в першому турі вболівальники визнавали нападника каталонської Барселони Маркуса Рашфорда, а в другому — форварда Реала Кіліана Мбаппе.