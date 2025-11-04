Ліга чемпіонів

Знаменитий мурал із зображенням вихованця Ліверпуля у його рідному місті було зіпсовано перед матчем Ліги чемпіонів.

Повернення Трента Александра-Арнольда на Енфілд у складі Реал Мадрида супроводжується скандалом.

Як повідомляє Goal, знаменитий мурал (настінний малюнок) на честь футболіста, розташований неподалік стадіону Ліверпуля, зазнав акту вандалізму. ​На зображенні колишнього улюбленця місцевої публіки невідомі написали слово щур (rat) і облили його білою фарбою.

​Цей інцидент стався безпосередньо перед матчем Ліги чемпіонів, у якому Александер-Арнольд має вийти на поле проти свого рідного клубу. Правий захисник, який є вихованцем академії Ліверпуля, залишив команду, щоб приєднатися до іспанського гранда.

Як зазначає видання, цей мурал був урочисто відкритий у 2019 році після тріумфу Ліверпуля в Лізі чемпіонів і став символом успіху місцевого гравця. Теперішній акт вандалізму чітко демонструє гнів частини фанатів червоних, які сприйняли його перехід як зраду.