Знаменитий мурал із зображенням вихованця Ліверпуля у його рідному місті було зіпсовано перед матчем Ліги чемпіонів.
Getty Images
04 листопада 2025, 19:59
Повернення Трента Александра-Арнольда на Енфілд у складі Реал Мадрида супроводжується скандалом.
Як повідомляє Goal, знаменитий мурал (настінний малюнок) на честь футболіста, розташований неподалік стадіону Ліверпуля, зазнав акту вандалізму. На зображенні колишнього улюбленця місцевої публіки невідомі написали слово щур (rat) і облили його білою фарбою.
Цей інцидент стався безпосередньо перед матчем Ліги чемпіонів, у якому Александер-Арнольд має вийти на поле проти свого рідного клубу. Правий захисник, який є вихованцем академії Ліверпуля, залишив команду, щоб приєднатися до іспанського гранда.
Як зазначає видання, цей мурал був урочисто відкритий у 2019 році після тріумфу Ліверпуля в Лізі чемпіонів і став символом успіху місцевого гравця. Теперішній акт вандалізму чітко демонструє гнів частини фанатів червоних, які сприйняли його перехід як зраду.