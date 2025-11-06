Ліга чемпіонів

Головний тренер Боруссії Дортмунд заявив, що Манчестер Сити був краще, здобувши розгромну перемогу в Лізі чемпіонів.

Ніко Ковач відверто визнав, що його команда не змогла нічого протиставити класу Манчестер Сіті після нищівної поразки з рахунком 4:1 на Етіхаді. ​

​Після гри Ніко Ковач не шукав виправдань, визнавши, що Сіті був на іншому рівні.

Манчестер – просто краща команда. Ми добре почали, але не створили достатньо моментів та загалом були надто пасивними. Це заслужена поразка для нас", – заявив тренер.

Його думку підтримав капітан команди. Захисник Ніко Шлоттербек був так само прямолінійним у коментарі для DAZN:

"Ми добре грали перші 15 хвилин, а потім дозволили Сіті контролювати гру. Часом вони нас просто перегравали. Ми заслужили на поразку, бо були недостатньо хорошими".

