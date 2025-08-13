Ліга Європи

Керманич "гірників" розповів про втрати перед єврокубковим матчем у Польщі.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран на пресконференції повідомив, що шестеро гравців не допоможуть у матчі-відповіді (перший — 0:0) проти Панатінаїкоса в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи-2025/26.

Керманич "гірників" розповів про кадрові втрати перед поєдинком у польському Кракові. Він відбудеться в четвер, 14 серпня, розпочавшись о 21:00 за київським часом.

"Завтра на матчі не буде Криськіва, Траоре, Егіналдо, Кевіна, Педріньйо та Судакова. Звісно, якщо запитати мене, чи це легко — це не легко. Але важкі часи створюють різних героїв. І я вірю, що завтра героєм стане команда. Також вірю, що важкі часи зроблять нас справжньою родиною. Ми будемо грати й за них, наших відсутніх гравців, ми будемо грати за нашу єдину сім'ю. Нелегко обійтися майже без шести футболістів, які зазвичай виходять у стартовому складі, у найважчому поєдинку на цей момент. Але я кажу від першого дня: я довіряю всім своїм гравцям. І я вірю, що ці 25–26 футболістів здатні пройти будь-яке змагання до кінця. Єдина наша проблема — надто багато фінальних ігор. Якщо ми пройдемо ці раунди та вийдемо до групового етапу ліги, нам буде спокійніше. Завтра ще один фінал для нас. Але я вірю, що ця команда має дуже яскраве майбутнє", — цитує Турана офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, переможець пари в плей-оф відбору ЛЄ зустрінеться з турецьким Самсунспором, тоді як той, хто зазнає невдачі, боротиметься за місце серед учасників основного етапу Ліги конференцій із Серветтом або Утрехтом (перший матч — 1:3).