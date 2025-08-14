Ліга Європи

Шахтар у серії пенальті поступився Панатінаїкосу й гратиме в кваліфікації Ліги конференцій

Команди й у матчі-відповіді не забили один одному з гри, після чого все вирішила футбольна лотерея.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Панатінаїкос 0:0 (перший матч – 0:0) (3:4 — пен.)



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон (Назарина, 101), Очеретько — Аліссон (Швед, 109), Еліас, Невертон.



Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас (Єдвай, 101), Палмер-Браун, Туба, Кір’якопулос (Єремеєфф, 113) — Максимович, Гнезда Черін, Чірівелья — Пельїстрі (Манчіні, 101), Свідерські (Йоаннідіс, 75), Тете (Зарурі, 76).



Попередження: Бондар, Очеретько, Назарина — Гнезда Черін, Коцірас, Чірівелья, Туба



На 81-й хвилині був вилучений Олег Очеретько (Шахтар) (друге попередження).