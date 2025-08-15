Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

На жаль, донецький Шахтар продовжив та розширив негативний досвід двох інших наших представників у єврокубках на цьому тижні. Команда Арди Турана так і не забила у ворота грецького Панатінаїкоса, але й не пропустила також, хоча в обох сторін за дві гри назбиралось достатньо нагод для цього. І в підсумку все вирішила серія пенальті. Як виявилось, одинадцятиметрові теж доведеться "гірникам" тренувати окремо, бо ці три промахи коштували клубу чергових додаткових мільйонів прибутків. Як і "бронза" за підсумками минулого сезону. Тепер завдання мінімум — потрапляння до Ліги конференцій. Абсолютний мінімум.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Міський ім. Генріха Реймана (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 8,0. Немає, за що дорікати воротарю Шахтаря після цього двоматчевого протистояння проти Панатінаїкоса. Хоча й цього разу Різник не робив таких карколомних сейвів, як було в Атенах. Міг урятувати й серію пенальті для своєї команди, але ті, хто пробивав, із своїм завданням упорались значно гірше.

Вінісіус Тобіас — 7,5. Одним із головних рушіїв у атаці "гірників" цього вечора був саме правий захисник, який міг стати й автором вирішальної гольової передачі, якби не схибив Невертон. Та й загалом Тобіас, усупереч попередньому досвіду, провів цілісний матч як у обороні, так і в атаці.

Валерій Бондар (7,0) — Микола Матвієнко (7,0) — 7,0. Центр оборони донеччан також не поступився суперникам у цій двоматчевій дуелі. Хоча й не без зайвих нервів подекуди, але Бондар та Матвієнко вкотре доводять, що якщо гратимуть на повній концентрації, то з цієї пари дійсно можна зліпити щось цілком схоже на надійне. І насправді в Панатінаїкоса було, кому атакувати на вістрі, проте прізвища цих гравців ми навряд чи запам’ятаємо.

Педріньйо Азеведо — 6,5. Лівий фланговий захисник Шахтаря також давав значний обсяг бігової роботи зі свого боку, але в плані атаки рішення Педріньйо залишали бажати кращого. Запам’ятався, хіба що, той несподіваний удар із гострого кута у сподіванні на погану реакцію Дронговські в другому таймі. І, звичайно, вирішальна хиба з пенальті також на рахунку цього бразильця.

Олег Очеретько — 5,0. "Убивцею" шансів Шахтаря в цій дуелі опорного півзахисника навряд чи буде доцільно називати, бо команда в меншості примудрилась за пару хвилин створити більше гольових моментів, аніж було в неї до цього в другому таймі. Проте вилучення Очеретька стало тим самим обмежувальним фактором, який не дав дотиснути греків у овертаймах, до яких вони, вочевидь, були не надто й готові, якщо б довелось ще пів години бігати за рівних складів. При цьому за своєю сутністю фол Олега на другу жовту був класичною дією опорника, от тільки чи потребував той епізод такого рішення?

Марлон — 6,5. Повний матч ще один опорник Шахтаря цього разу зумів відіграти, якщо брати контекст 90 хвилин, але на початку овертаймів його таки довелось замінити. Воно й не дивно — Марлон багато виконує тіньової роботи за глядацьким кадром, тож того самого бразильця в його атакувальному амплуа ми вже й не бачимо. Натомість — гризеться в обороні, наскільки дозволяє комплекція, та створює щось із глибини.

Артем Бондаренко — 6,0. Так і не дозволили центральному півзахиснику Шахтаря суперники розкрити на повну власні здібності, хоча й Бондаренко провів на полі весь ігровий час. Навіть пенальті в серії зумів реалізувати, але загальне враження від гри Артема знову було нейтральним.

Аліссон — 6,5. Не настільки активним цього разу виявився й правий фланговий нападник Шахтаря, від якого, напевно, можна було очікувати перехоплення лідерських навичок після вильоту Кевіна через травму. Але свій момент Аліссон знайшов лише наприкінці основного часу й, на жаль, схибив.

Кауан Еліас — 7,0. Нападник Шахтаря всі встигли зненавидіти за невдалий удар у післяматчевій серії пенальті, через який гравця можна охарактеризувати лише одним український словом — жевжик. Або піжон, кому як більше зручно. І ця хиба насправді перекреслює всі ті вдалі дії Еліаса за ходом 120+ ігрових хвилин, яких назбиралось насправді чимало. Форвард, можливо, і недостатньо часто з’являвся на вістрі атаки, але його підігрування партнерам вражали своєю своєчасністю. Але пам’ятатимуть усе одно невдалий пенальті.

Невертон — 7,5. Замінити Кевіна. Можливо, це стане для Невертона завданням на весь сезон уже найближчим часом, але поки що ми дивимось лише окремо на ці три гри, і можемо зробити висновок, що бразилець перебуває на вірному шляху. Якби щось із моментів із незарахованим через офсайд голом та ніяковим ударом головою в стійку за два метри від порожніх воріт таки опинилося б у сітці, Невертон був би героєм вечора. Він навіть у серії пенальті зробив успішну спробу долучитись до цього процесу, але партнери після нього були безуспішними.

Єгор Назарина — 5,0. перша заміна від Турана на 101 хвилині гри. За такого календаря з постійними роз’їздами, який має Шахтар — це фантастика. Але кадровий потенціал лави запасних залишав бажати кращого, і зокрема Назарина також раніше мав проблеми зі здоров’ям. Але Єгора кинули в бій, і він устиг запам’ятатись своїми активними діями навіть у овертаймі. Але головний його внесок у невдалий результат для команди, безперечно, тоді ще був тільки попереду.

Мар’ян Швед — ця дуель ще в першій своїй частині могла б обернутись на користь Шахтаря за рахунок гольового моменту українця на останніх хвилинах гри в Атенах. І Туран знову кинув Мар’яна до бою, але вже наприкінці додаткового часу, хоча й щодо нього були чутки перед грою щодо можливого пошкодження. Але Швед так і не встиг нічого створити в ігровий час, а в серії пенальті до його удару справа не дійшла.

