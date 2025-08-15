Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги Європи, що відбувся 14 серпня 2025 року.

Донецький Шахтар у другому, номінально домашньому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26 зіграв унічию з афінським Панатінаїкосом, після чого зазнав поразки в серії пенальті й вибув із турніру.

У польському Кракові команди не порадували результативними ударами протягом основного часу поєдинку, ближче до завершення якого "гірники" залишилися в меншості через отриману Олегом Очеретьком другу жовту картку. Додатковий час теж не допоміг виявити сильнішого. Номінальні господарі поля в серії пенальті схибили тричі, а гості — двічі.

Таким чином підопічні Арди Турана вибули до плей-оф відбору Ліги конференцій, де 21-го (Д) і 28 серпня (В) протистоятиме Серветту (Швейцарія).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Панатінаїкос у рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Шахтар — Панатінаїкос 0:0 (перший матч – 0:0) (3:4 — пен.)



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон (Назарина, 101), Очеретько — Аліссон (Швед, 109), Еліас, Невертон.



Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас (Єдвай, 101), Палмер-Браун, Туба, Кір’якопулос (Єремеєфф, 113) — Максимович, Гнезда Черін, Чірівелья — Пельїстрі (Манчіні, 101), Свідерські (Йоаннідіс, 75), Тете (Зарурі, 76).



Попередження: Бондар, Очеретько, Назарина — Гнезда Черін, Коцірас, Чірівелья, Туба



На 81-й хвилині був вилучений Олег Очеретько (Шахтар) (друге попередження).