Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 14 серпня 2025 року.

Житомирське Полісся у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій поступилося угорському Пакшу (1:2).

Угорська команда відкрила рахунок на 39 хвилині зусиллями Яноша Собо, після чого на 49 хвилині перевагу господарів поля подвоїв Борно Тот.

"Вовки" відповіли влучним ударом Таллеса Маседо на шостій компенсованій хвилині до другого тайму.

Таким чином, Полісся за сумою двох матчів пройшло до раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти італійської Фіорентини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Пакш — Полісся у рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Пакш — Полісся 2:1 (перший матч – 0:3)

Голи: Собо, 39, Тот, 49 — Таллес, 90+6.

Пакш: Ковачик — Сексарді (Ленжер, 79), Кіньїк, Собо — Гіноро (Ошват, 87), Віндекер (Пете, 79), Вечеї, Зеке — Харасті (Папп, 69) — Беде (Ган, 69), Тот.

Полісся: Волинець — Кравченко, Сарапій, Бескоровайний (Чоботенко, 56), Крушинський — Андрієвський (Таллес, 90+3), Бабенко, Лєднєв (Йосефі, 56) — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 56), Назаренко.

Попередження: Сексарді, Ошват — Бескоровайний, Волинець.