Ліга Європи

Матч відбудеться 21 серпня.

Перший матч між ізраїльським Маккабі Тель-Авів та київським Динамо обслуговуватиме грузинська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Гіоргі Круашвілі, якому допомагатимуть Леван Варамішвілі та Георгій Елікашвілі. Роль резервного арбітра дісталася Георгію Авазашвілі.

За систему ВАР відповідатимуть іспанець Сезар Сото Градо та грузин Бакур Нінуа.

До цього 39-річний грузин обслуговував матч між Зорею та Брагою (1:2) у Лізі Європи у сезоні-2020/21. Також він працював на грі між Шахтарем та Динамо Загреб (1:1) у Юнацькій лізі УЄФА-2019/20.

Нагадаємо, матч Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ пройде у сербському містечку Бачка-Топола на стадіоні TSC Arena, у четвер, 21 серпня, о 21:00.