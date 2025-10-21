Ліга конференцій

Матчі відбудуться у четвер, 23 жовтня.

УЄФА призначив суддівські бригади на матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26, які відбудуться у четвер, 23 жовтня.

Матч між донецьким Шахтарем та польською Легією довірили португальцю Густаву Корреї, якому допомагатимуть Андре Діаш та Тьягу Кошта. Роль резервного арбітра дісталася Кладіу Перейрі.

За систему ВАР відповідатимуть Андре Нарсішу та Бруну Естевеш.

До цього 33-річний португалець не зустрічався з українськими клубами, але обслуговував матч Україна – Англія (3:2) у кваліфікації Євро U-21 у 2023 році.

На зустрічі між турецьким Самсунспором та київським Динамо працюватиме ісландська бригада арбітрів на чолі з Іваром-Оррі Крістьянссоном, якому допомагатимуть Біркір Сігурдарсон та Шюльфі Сігурдссон. Роль четвертого рефері виконає Вільяльмюр Торарінсон.

За систему відеоповторів відповідатимуть австрійці Мануель Шюттенгрубер та Александер Харкам.

До цього 36-річний ісландець не перетинався з українськими клубами чи збірними.

Нагадаємо, матч Шахтар – Легія розпочнеться о 19:45 за Києвом, а зустріч Самсунспор – Динамо Київ – о 22:00.