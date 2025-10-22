Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках групового етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 турецький Самсунспор прийматиме київське Динамо.

Поєдинок відбудеться у четвер, 23 жовтня, на стадіоні "Самсун 19 Майїс" у Самсуні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом турецький клуб. На перемогу Самсунспор можна поставити з коефіцієнтом у середньому 1.93-2.02, тоді як успіх Динамо Київ оцінюється показником близько 3.80-3.95. Нічийний результат представлений коефіцієнтом 3.52-3.55.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Самсунспор або Нічия" (1Х). Ця ставка має коефіцієнт близько 1.25-1.30. Турецька команда грає вдома, розпочала груповий етап з перемоги і знаходиться у кращій формі, ніж "динамівці".

Коефіцієнтом близько 1.76-1.83 оцінена ймовірність того, що Обидві команди заб'ють — Так. Динамо має проблеми в захисті, але його атака забиває майже завжди. Самсунспор також відзначається результативністю в останніх матчах.

Також можна розглянути сценарій "Тотал більше 2.5 голів". На нього пропонують коефіцієнт у районі 2.00. Враховуючи атакувальний потенціал обох команд і невпевнену гру в обороні, матч може бути "верховим".