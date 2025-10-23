Ліга конференцій

Форвард польського клубу поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Захисник польської Легії Павел Вшолек прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря.

"Такий великий клуб, як Легія, не може програти три матчі поспіль. Ми відчуваємо величезне розчарування та спортивну агресію. Я дуже радий, що на нас чекає ще один матч через три дні. Ми повинні повернутися в дію, адже у нас приголомшливий рівень майстерності.

Не можна все звалювати на тренера. Ми маємо грати так само, як на тренуваннях. Тоді я впевнений, що зможемо регулярно перемагати. Нам треба розпочинати з нуля. Кожен має викладатися на повну.

Ми маємо проблему з виїзними матчами: саме там ми втрачаємо очки. Ми це розуміємо, ми серйозно обговорювали це. Іноді краще просто показати, на що ми здатні на полі. Мова не про зміну тренера кожні місяць-два. Давайте вимагати від себе максимум – від гравців.

Ми програли три матчі поспіль, а не п'ять чи сім. Такі моменти трапляються. У такі моменти пізнаються сильні команди, гравці із характером. Попереду на нас чекають матчі, де ми хочемо і повинні продемонструвати цей характер. Ми повинні віддавати всі сили та вимагати від себе максимуму. Це дуже важливо", — наводить слова Вшолека прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Легія відбудеться завтра, 23 жовтня, о 19:45 за Києвом.