Ліга конференцій

Форвард "гірників" поділився своїми думками перед грою з Легією.

Нападник донецького Шахтаря Лука Мейрелліш прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти польської Легії.

"Насамперед я почуваюся дуже впевнено щодо своєї гри і відчуваю себе дійсно добре. Дасть Бог, завтра ми покажемо хорошу гру – саме цього ми прагнемо. Звісно, я трохи хвилююся, але це хороше хвилювання, адже я хочу зробити все можливе для команди та своїх партнерів – і немає значення, чи почну я від перших хвилин, чи вийду на заміну. Авжеж, сподіваюся та вірю, що ми зможемо здобути найкращий результат завтра.

Як я вже зазначав, почуваюся досить добре й під час тренувань відчував себе розслаблено та спокійно. І партнери, і тренерський штаб дуже позитивно прийняли мене, тому я справді почуваюся добре інтегрованим. Переконаний, що ми маємо всі можливості й уміння, щоб показати хороший результат. Сподіваюся, завтра команда і головний тренер дадуть мені змогу зробити свій внесок.

Ми аналізували нашого майбутнього суперника, його стиль гри, переглядаючи матеріали про польську лігу. Мушу визнати, це дійсно гідна команда з гарною історією та багатими традиціями, яка грає в атакувальний і домінуючий футбол. Вірю та сподіваюся, що завтра ми покажемо нашу найкращу гру й повернемося з Польщі з перемогою", — наводить слова Мейрелліша прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Легія відбудеться завтра, 23 жовтня, о 19:45 за Києвом.