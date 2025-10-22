Ліга конференцій

Головний тренер Шахтаря поділився думками про підготовку до важливого матчу Ліги конференцій.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від майбутнього матчу другого туру основного етапу Ліги конференцій 2025/26 проти варшавської Легії.

Туран наголосив, що дорога до Кракова була складною:



"Завтра на нас чекає важкий поєдинок. Хоч ми здаємось господарями, вчора їхали сюди майже десять годин. Ми гратимемо проти сильного суперника. Вони відстають у лізі, але статистично вони попереду. Їх стан оманливий. Ми дуже поважаємо їх та їхню футбольну культуру. Завтра буде реалістичний та жорсткий бій. Це чудовий тест для моїх молодих гравців побачити їх рівень".

Турецький фахівець також розповів про особливості гри Легії:



"Легія – одна з команд із найбільшою кількістю подач у своїй лізі. Вони ставлять свого шостого номера між центральними захисниками, фулбеків використовують дуже високо. Вони багато подають, а гравці з протилежного флангу під час подач заходять щільно у штрафний майданчик. Саме тому я пояснив своїм гравцям важливість переходу від зонного захисту до персонального".

На питання про стан гравців і підготовку до матчу Туран відповів:



"Очеретько почувається досить добре. Однак, на жаль, іноді ми не знаємо, що може трапитися під час поїздки, і вона може затягнутися більше, ніж ми очікуємо. Саме тому мені потрібен кожен мій гравець, і я використовуватиму всіх".

Про вплив тривалої подорожі до Кракова тренер сказав:



"Ми ніколи не ховаємося за виправданнями, але грати за таких умов також непросто. Маємо це прийняти. Ми з нашим штабом проводимо всі необхідні наукові дослідження щодо втоми, травм та іншого. Знаємо, що відбувається. Це стосується не лише нас, а й київського Динамо. Також на старті сезону так було з Поліссям. Тож усі спортсмени, які зараз виступають в Україні, виконують величезну роботу".

Щодо ситуації в турнірній таблиці Ліги конференцій Арда Туран зазначив:



"Щодо Легії я не можу робити таких коментарів. Це їхня власна думка, що вони перебувають у поганому становищі. Щодо нас – ми дивимося лише в майбутнє. І з цієї перспективи я можу сказати лише, що наразі ми перебуваємо у відмінній ситуації. Бо ми прогресуємо і підвищуємо рівень гри".

Матч Шахтар – Легія відбудеться 23 жовтня на стадіоні імені Генріка Реймана у Кракові. Початок гри – о 19:45 за київським часом.