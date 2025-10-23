Ліга конференцій

Наставник польського клубу поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Головний тренер польської Легії Едвард Йорденеску прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря.

"Я хочу бути чесним у ситуації, що склалася. Вона не є ідеальною, і ми це знаємо. Вболівальники заслуговують на конкретну відповідь. Я не хочу надто багато говорити про себе. Іноді я можу сказати щось, але зараз непридатний час. Я тренер, який хоче досягти успіху. Я багато працював для цього. Я був найкращим тренером року в Румунії, а також за результатами опитувань уболівальників. Я боровся за трофеї, їх вигравав. Я знаю, що означає бути чемпіоном. Мені знайоме це почуття. Я знаю, що означає працювати під величезним тиском. Зараз нелегко, тому що ми не отримуємо очікуваних результатів.

Але я зріла людина і хочу показати, що команда понад усе. Це абсолютно нормально і справедливо. Після останнього матчу я попросив про зустріч із керівництвом. Я радий, що мені пощастило поговорити з людьми, які знають свою справу. Я продемонстрував свою здатність вживати оптимальних заходів для команди. Це була дуже важлива розмова, якій передував детальний аналіз.

Ми ухвалили дуже важливе рішення щодо мого контакту з Легією. Звичайно, я не можу вдаватися до подробиць. Директор сказав, що фінансові питання були найпростішими під час підписання мого контракту. Це правда. Я приїхав завойовувати трофеї, і фінанси для мене не мали значення. Не було сенсу говорити про додаткові кілька тисяч, коли мені пропонували втричі більше. Така реальність – давайте не боятися про це говорити.

Що стосується решти контракту, то вона складна та дуже професійна. Я не хочу вдаватися до подробиць, але моєю метою ніколи не було блокувати клуб, щоб не позбавляти його можливості прийняти оптимальне рішення, навіть якщо це означало б зміну тренера. У нас була довга розмова, нещодавно ще одна. Я був готовий до будь-якого рішення, якщо воно буде на користь клубу.

Мені це важко. Я молодий тренер, маю велике майбутнє, але інтереси клубу завжди на першому місці. Якщо я тут, з командою у Кракові, ви повинні отримати більше відповідей від клубу. Це було рішення Легії. Я маю чіткий висновок про те, що сталося зараз, в останні тижні.

Ми розпочали сезон дуже добре, за дуже складних обставин, після безлічі змін. Ми виграли трофей. Ми грали з претендентами на титул у Польщі та не програли. Ми пройшли відбір до єврокубків, але останні два матчі були невдалими. Ми втратили довіру вболівальників. Думаю, теоретично ми могли легко набрати ще 5-6 очок у чемпіонаті. Ми контролювали перебіг багатьох матчів. Ми припустилися кількох помилок, були наївні, але нам також трохи не пощастило. Це період у моїй кар'єрі, коли мені найменше щастило. Це не кінець нашої команди. Нам потрібно вдосконалюватися, але я знаю, що справжня особа Легії — це добрі моменти, а не останні два матчі. Але двох матчів було достатньо, щоби все зіпсувати.

Ми з моїми помічниками багато часу приділяємо аналізу та підготовці до матчів. Повірте, у останніх двох матчах ми не діяли поверхово. Все почалося з матчу із Гурником. У нас був гарний період, але ми роздали надто багато подарунків та програли. До цього ми зіграли п'ять гарних матчів. Після цього матчу ми рухалися у напрямку, в якому не мали рухатися.

Тиск почав нас перевантажувати – ми втратили впевненість. Нам потрібні добрі результати, щоби повернути впевненість. По-перше, ми маємо бути чоловіками, а не просто футболістами. Ми повинні продовжувати наш тренувальний процес, тому що він дуже добрий.

Одна велика проблема — ми маємо бути ефективнішими у фінальній третині. Ми створюємо багато моментів, але не реалізуємо їх. Футбол показує, що 70% володіння м'ячем не дають хорошого результату. Потрібно вимагати позитивних результатів від володіння м'ячем. Іноді потрібно діяти прямолінійніше — контратаки, стандарти, вертикальна гра. Команди дають нам простір. Нам потрібно реалізовувати моменти і виявляти більше впевненості у грі віч-на-віч. Інакше ми будемо вразливі для контратак.

Завтра ми граємо із донецьким Шахтарем. У них чудові індивідуальні якості, багато талановитих бразильців. Вони також мають відмінних українських гравців з відмінним тактичним досвідом. Шахтар багато в чому схожий на нас за своїм стилем гри. Вони багато забивають і прагнуть контролювати гру. Мені цікаво, що завтра буде. Два матчі тому вони програли у чемпіонаті з рахунком 1:4. Я довіряю своїй команді, хоч це буде дуже складний матч. Усі мають бути повністю готові. Це буде складний матч, але нам потрібний характер, щоб володіти м'ячем, створювати моменти та забивати голи", — наводить слова Йорденеску прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Легія відбудеться завтра, 23 жовтня, о 19:45 за Києвом.