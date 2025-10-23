Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та польська Легія.
Арда Туран, фото ФК Шахтар Донецьк
23 жовтня 2025, 19:00
Донецький Шахтар та польська Легія зіграють у другому турі Ліги конференцій УЄФА в Кракові на стадіоні ім. Генрика Реймана.
Арда Туран, після нічиєї проти житомирського Полісся (0:0), залучив до стартового складу Фесюна в рамку воріт, тоді як Конопля, Грам та Азарові гратимуть у захисті, Бондаренко, Марлон та Ізакі з'являться в центрі поля, а Швед, Мейрелліш та Егіналду розташуються в атаці.
Едвард Йорданеску, на тлі поразки від Заглембе (1:3), використав із перших хвилин Рецу ліворуч у захисті, тоді як Войцех Урбанські та Авагустиняк гратимуть у центрі поля, а Ходина та Краснічі розташуються в атаці.
Шахтар: Фесюн — Конопля, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Марлон Гомес, Ізакі — Швед, Мейрелліш, Егіналду.
Запасні: Різник, Арройо, Марлон Сантос, Бондар, Невертон, Вінісіус, Еліас, Глущенко, Очеретько, Назарина, Лукас, Фарина.
Запасні: Кобиляк, Панков, Чолак, Вінагре, Жевлаков, Бічахчян, Стоянович, Шиманські, Енджейчик, Капустка, Урбанські, Вайсгаупт.
Легія: Тобіаш — Вшолек, Пентковські, Капюаді, Реца — Урбанські, Августиняк, Елітім — Ходина, Райович, Краснічі.
Гра Шахтар — Легія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.