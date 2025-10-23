Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та польська Легія.

Донецький Шахтар та польська Легія зіграють у другому турі Ліги конференцій УЄФА в Кракові на стадіоні ім. Генрика Реймана.

Арда Туран, після нічиєї проти житомирського Полісся (0:0), залучив до стартового складу Фесюна в рамку воріт, тоді як Конопля, Грам та Азарові гратимуть у захисті, Бондаренко, Марлон та Ізакі з'являться в центрі поля, а Швед, Мейрелліш та Егіналду розташуються в атаці.

Едвард Йорданеску, на тлі поразки від Заглембе (1:3), використав із перших хвилин Рецу ліворуч у захисті, тоді як Войцех Урбанські та Авагустиняк гратимуть у центрі поля, а Ходина та Краснічі розташуються в атаці.

Шахтар: Фесюн — Конопля, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Марлон Гомес, Ізакі — Швед, Мейрелліш, Егіналду.

Запасні: Різник, Арройо, Марлон Сантос, Бондар, Невертон, Вінісіус, Еліас, Глущенко, Очеретько, Назарина, Лукас, Фарина.



Легія: Тобіаш — Вшолек, Пентковські, Капюаді, Реца — Урбанські, Августиняк, Елітім — Ходина, Райович, Краснічі.