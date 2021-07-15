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Рассказ о том, как создавали главную зарубежную Лигу этого лета и её особенностях.

Пока топ-чемпионаты на отдыхе, а Евро-2020 отгремел, набирает обороты МЛС — главная футбольная лига Северной Америки. О том, как МЛС из ссылки для ненужных ветеранов «соккера» превратилась в одну из самых горячих лиг за пределами Европы — в материале, подготовленном для Football.ua редакцией спортивно-аналитического ресурса Legalbet.

С третьего раза

В 1980-е в футбол США был на грани увядания, и вопрос о новой лиге даже не стоял. Все, кажется, привыкли, что в Америке спорта и так хватает, а под словом «футбол» там имеют в виду совсем другой зубодробильный спорт.

НАСЛ (Североамериканская футбольная лига) теряла команды, финансирование и зрителей на трибунах. Чиновники грустно раздумывали, как поднять популярность «соккера». Самой эффективной считалась организация чемпионата мира по футболу, но США раз за разом отказывали.

ФИФА ссылалась на отсутствие футбольных традиций, опасаясь, что матчи ЧМ будут проходить при полупустых трибунах. Чемпионаты мира-1986 и 1990 «отдали» другим странам. Отношение изменилось в 1984 году, когда в Лос-Анджелесе прошла летняя Олимпиада. Футбольный турнир посетило рекордное число болельщиков — более 1,4 млн человек, в среднем 44 426 за игру. Это шокировало ФИФА. Чиновники впервые взглянули на предложения США с интересом.

В Америке понимали, что шанс упускать нельзя. Готовились три года — и подали заявку на проведение ЧМ-1994. Подготовили её, как никогда раньше. Для ЧМ-1986 в ФИФА отослали 92-страничную презентацию, в которой многое было неясно (гарантии по визам, таможне, безопасности, обмену зарубежной валюты, телекоммуникационному центру и ценам в отелях). Заявка на чемпионат 1994 года представляла из себя томик толщиной в 381 страницу. Там нашлось место для всего. США были готовы согласовать даже особые визы для сборных Ирана и Ирака, хотя сами страны находились под американскими санкциями.

И вот в 1988 году американцы, наконец, выиграли право проведения ЧМ. ФИФА добилась главного: от США получили обещание организовать новый процветающий футбольный чемпионат.

Получилось не сразу

МЛС учредили ещё в 1993-м, но «регулярку» не удавалось запустить до 1996 года, главным образом, из-за поиска спонсоров. Зрительский интерес к первому сезону был небольшим (средняя посещаемость стадионов — 18 063) а во втором стал ещё ниже (14 984). Отчасти проблема была в американских «фишках», которые недолюбливали даже сами футболисты:

- обратный отсчёт. Не с 0 по 90-ю минуту, а наоборот;

- шут-ауты в случае ничьей в основное время. Проходили в формате хоккейных буллитов: игроки с 35 метров пытались реализовать выход один на один с вратарём. На это отводилось 5 секунд.

Отмена «американщины» не переломила тренд. МЛС несла убытки вплоть до начала 2000-х. По подсчётам New York Times, за первые пять сезонов организаторы Лиги потеряли 250 млн долларов.

Но в это время, помимо денег, у МЛС был другой интерес: с ней получали практику игроки, которым предстояло выступить на чемпионате мира впервые в истории США: будучи хозяйкой турнира, страна получила место в группе в обход квалификации.

Взлёт и продолжающийся рост

Всё изменилось после успеха сборной США на ЧМ-2002, когда команда дошла до четвертьфинала. Это была одна из главных сенсаций турнира, и интерес к спорту разом вышел на новый уровень. Зрители стали охотнее ходить на трибуны. А беспримерный рост посещаемости случился в 2007 году, когда в клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» перешёл Дэвид Бэкхэм — звезда мирового футбола.

В 2011-м Лига получила стабильный трёхлетний контракт на 30 млн долларов от телеканала NBC, а затем продолжила приглашать мировых звёзд: Тьерри Анри, Давида Вилью, Уэйна Руни, Златана Ибрагимовича и других. С ними пришли и спонсоры.

Результат налицо: средняя посещаемость матчей к 2019 году выросла до 21 305. Это очень близко к показателям Италии или Франции, чемпионатов из мирового топ-5.

Чемпионат Посещаемость в сезоне-2018/2019 Бундеслига (Германия) 43 449 АПЛ (Англия) 38 182 Серия А (Италия) 25 253 Лига 1 (Франция) 22 799 МЛС (США и Канада) 21 305 в 2019 году

Особенности MLS

У Лиги много отличий от популярных европейских чемпионатов.

У клубов общий бюджет и нет владельцев

Перед началом сезона Лига утверждает общий бюджет на зарплаты для всех клубов. Он распределяется поровну. Это делается во избежание банкротства отдельных команд и для справедливой конкуренции.

Собственник всех клубов — сама МЛС. У клуба может быть инвестор, но его возможности по управлению клубом ограничены. Фактически этот инвестор — акционер всей Лиги. По итогам сезона акционеры получают вознаграждение от МЛС в зависимости от успехов команды.

Потолок зарплат

В Лиге действует нижний и верхний пороги зарплат. Клубы могут обойти ограничения, но перечень оговорок ограничен.

Две конференции и никакого вылета

Как и в других американских лигах, команды МЛС поделены по географическому признаку. Одна часть играет в Западной конференции, другая — в Восточной. Худшие команды сезона не вылетают в нижестоящий дивизион.

Количество участников меняется

В первом сезоне MLS участвовало 10 команд, но со временем это число выросло до 27. Клубы могут стать резидентами, если гарантируют наличие своего стадиона и внесут членский взнос, который с каждым годом растёт (из-за большого спроса на рынке). К примеру, в 2005-м «Реал Солт-Лейк» заплатил за франшизу $7,5 млн, а «Шарлотт» и «Сент-Луис Сити», которые дебютируют в 2022-м, — $325 млн и $200 млн, соответственно.

Чемпіонат МЛС: в який футбол грають у США

Розповідь про те, як створювали головну зарубіжну Лігу цього літа і її особливостях.

Поки топ-чемпіонати на відпочинку, а Євро-2020 відгримів, набирає обертів МЛС — головна футбольна ліга Північної Америки. Про те, як МЛС із заслання для непотрібних ветеранів «соккера» перетворилася в одну із самих гарячих ліг за межами Європи — в матеріалі, підготовленому для Football.ua редакцією спортивно-аналітичного ресурсу Legalbet.

З третього разу

У 1980-і футбол в США був на межі занепаду, і питання про нову лігу навіть не стояло. Всі, здається, звикли, що в Америці спорту і так вистачає, а під словом «футбол» там мають на увазі зовсім інший зубодробільний спорт. Насл (Північноамериканська футбольна ліга) втрачала команди, фінансування і глядачів на трибунах. Чиновники сумно роздумували, як підняти популярність «соккера». Найефективнішою вважалася організація чемпіонату світу з футболу, але США раз по раз відмовляли.

ФІФА посилалася на відсутність футбольних традицій, побоюючись, що матчі ЧС будуть проходити при напівпорожніх трибунах. Чемпіонати світу-1986 і 1990 «віддали» іншим країнам. Ставлення змінилося в 1984 році, коли у Лос-Анджелесі пройшла літня Олімпіада. Футбольний турнір відвідала рекордна кількість уболівальників — понад 1,4 млн осіб, в середньому 44 426 за гру. Це шокувало ФІФА. Чиновники вперше поглянули на пропозиції США з інтересом. В Америці розуміли, що шанс втрачати не можна. Готувалися три роки — і подали заявку на проведення ЧС-1994. Підготували її, як ніколи раніше. Для ЧС -1986 ФІФА відіслали 92-сторінкову презентацію, в якій багато було неясного (гарантії за візами, митниці, безпеки, обміну іноземної валюти, телекомунікаційного центру і цінам в готелях). Заявка на чемпіонат 1994 року представляла з себе томик завтовшки в 381 сторінку. Там знайшли місце для усього. США були готові узгодити навіть особливі візи для збірних Ірану та Іраку, хоча самі країни перебували під американськими санкціями.

І ось в 1988 році американці, нарешті, виграли право проведення ЧС. ФІФА добилася головного: від США отримали обіцянку організувати новий процвітаючий футбольний чемпіонат. Вийшло не відразу

МЛС заснували ще в 1993-му, але «регулярку» не вдавалося запустити до 1996 року, головним чином, через пошук спонсорів. Глядацький інтерес до першого сезону був невеликим (середня відвідуваність стадіонів — 18 063), а в другому став ще нижче (14 984). Частково проблема була в американських «фішках», які недолюблювали навіть самі футболісти:

- зворотній відлік. Чи не з 0 по 90-у хвилину, а навпаки;

- шут-аути в разі нічиєї в основний час. Проходили в форматі хокейних буллітів: гравці з 35 метрів намагалися реалізувати вихід один на один з воротарем. На це відводилося 5 секунд.

Скасування «амеріканщини" не переломило тренд. МЛС зазнавала збитків аж до початку 2000-х. За підрахунками New York Times, за перші п'ять сезонів організатори Ліги втратили 250 млн доларів.

Але в цей час, окрім грошей, у МЛС був інший інтерес: з нею отримували практику гравці, які мали виступити на чемпіонаті світу вперше в історії США: будучи господинею турніру, країна отримала місце в групі в обхід кваліфікації.

Зліт і тривале зростання

Все змінилося після успіху збірної США на ЧС-2002, коли команда дійшла до чвертьфіналу. Це була одна з головних сенсацій турніру, і інтерес до спорту одразу вийшов на новий рівень. Глядачі стали охочіше ходити на трибуни. А безприкладне зростання відвідуваності трапилось в 2007 році, коли в клуб «Лос-Анджелес Гелаксі» перейшов Девід Бекхем — зірка світового футболу.

У 2011-му Ліга отримала стабільний трирічний контракт на 30 млн доларів від телеканалу NBC, а потім продовжила запрошувати світових зірок: Тьєррі Анрі, Давида Вілью, Уейна Руні, Златана Ібрагімовича та інших. З ними прийшли і спонсори.

Результат не забарився: середня відвідуваність матчів до 2019 року виросла до 21 305. Це дуже близько до показників Італії або Франції, чемпіонатів зі світової топ-5.

Чемпіонат Відвідуваність в сезоні -2018/2019 Бундесліга (Німеччина) 43 449 АПЛ (Англія) 38 182 Серія А (Італія) 25 253 Ліга 1 (Франція) 22 799 МЛС (США та Канада) 21 305 в 2019 году

Особливості MLS

В Лізі багато відмінностей від популярних європейських чемпіонатів.

У клубів загальний бюджет і немає власників

Перед початком сезону Ліга стверджує загальний бюджет на зарплати для всіх клубів. Він розподіляється порівну. Це робиться, щоб уникнути банкрутства окремих команд і для справедливої конкуренції. Власник всіх клубів — сама МЛС. У клуба може бути інвестор, але його можливості по управлінню клубом обмежені. Фактично цей інвестор — акціонер всієї Ліги. За підсумками сезону акціонери отримують винагороду від МЛС в залежності від успіхів команди.

Пороги зарплат

В Лізі діє нижній і верхній пороги зарплатень. Клуби можуть обійти обмеження, але перелік застережень обмежений.

Дві конференції і ніякого вильоту

Як і в інших американських лігах, команди МЛС поділені за географічною ознакою. Одна частина грає в Західній конференції, інша — в Східній. Найгірші команди сезону не вилітають в нижчий дивізіон.

У першому сезоні MLS брало участь 10 команд, але з часом це число виросло до 27. Клуби можуть стати резидентами, якщо гарантують наявність свого стадіону і внесуть членський внесок, який з кожним роком зростає (через великий попит на ринку). Наприклад, в 2005-му «Реал Солт-Лейк" заплатив за франшизу $ 7,5 млн, а «Шарлотт» і «Сент-Луїс Сіті», які дебютують у 2022-му, — $ 325 млн і $ 200 млн відповідно.