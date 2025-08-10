Завершилася 1263 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Зеленський заявив, що Київ не даруватиме нікому своїх земель:

"Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, — вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру — миру, який не розвалиться через бажання Москви.

Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми — це Україна. Слава Україні!".

Перед цим Wall Street Journal написало, що путін представив адміністрації Трампа план припинення війни в обмін на територіальні поступки з боку України.

🔸 Дрони Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб, де зберігаються дрони Shahed, а також іноземні компоненти до них.

🔸 Україна та її європейські союзники на зустрічі у Великій Британії представили США свій план завершення бойових дій в Україні — пише Wall Street Journal.

🔸 путін перед зустріччю з Трампом на Алясці запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі — пише Economist.

🔸 Президент Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії запропонували номінувати Трампа на Нобелівську премію миру після підписання мирного договору між обома державами.