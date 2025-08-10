До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 серпня 2025 року.
Президент України Володимир Зеленський, t.me/V_Zelenskiy_official
10 серпня 2025, 01:00
Завершилася 1263 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Зеленський заявив, що Київ не даруватиме нікому своїх земель:
"Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше.
Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.
Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, — вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру — миру, який не розвалиться через бажання Москви.
Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми — це Україна. Слава Україні!".
Перед цим Wall Street Journal написало, що путін представив адміністрації Трампа план припинення війни в обмін на територіальні поступки з боку України.
🔸 Дрони Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб, де зберігаються дрони Shahed, а також іноземні компоненти до них.
🔸 Україна та її європейські союзники на зустрічі у Великій Британії представили США свій план завершення бойових дій в Україні — пише Wall Street Journal.
🔸 путін перед зустріччю з Трампом на Алясці запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі — пише Economist.
🔸 Президент Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії запропонували номінувати Трампа на Нобелівську премію миру після підписання мирного договору між обома державами.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали двох ракетних ударів шістьма ракетами та 56 авіаційних ударів, застосувавши 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 670 дронів-камікадзе та здійснили 3 069 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав шістьох авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема дев'ять — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку впродовж дня наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.
На Куп'янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Ковалівки.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу населеного пункту Карпівка та у напрямку населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Шандриголове. Шість боєзіткнень тривають дотепер.
На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів шість наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка та Переїзне.
На Краматорському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Біла Гора.
На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок. Дотепер триває чотири боєзіткнення.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 153 окупантів, 99 із них — безповоротно. Знищено 13 автомобілів противника, чотири гармати, 102 безпілотні літальні апарати, три супутникові термінали та одну ворожу радіолокаційну станцію.
На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки, авіаційного удару зазнав населений пункт Костянтинівка.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутися вперед — успіху не мав. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні слід відзначити відважних воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно відбивають натиск загарбників.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Я дякую всім нашим людям, хто сьогодні підтримав, хто б'ється заради нашої держави, хто працює заради України. Я дякую кожному воїну, кожному громадянину України, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності. Страх і поступки не роблять життя націй безпечним. Російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі. Слава Україні!".
Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!