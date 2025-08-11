Інше

Француз виступатиме у другій команді чемпіона Греції.

Колишній півзахисник збірної Франції Матьє Вальбуена повернувся до грецького Олімпіакосу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

40-річний Вальбуена перейшов до Олімпіакоса у статусі вільного агента, підписавши контракт на один сезон.

Досвідчений француз виступатиме за другу команду пірейців, отримавши капітанську пов'язку.

Минулого сезону Вальбуена виступав за Калітею, де провів 35 матчів, забив три м'ячі та віддав чотири асисти.

Додамо, що Матьє вже виступав за Олімпіакос у 2019–2023 роках. На його рахунку 150 матчів, 18 голів та 43 асисти.

Цього тижня Олімпіакос, у якому виступає українець Роман Яремчук, проведе два спаринги проти команд Серії А. Гра з Наполі пройде 14 серпня, а матч з Інтером заплановано на 16 серпня.