Бажаю здоров’я, шановні українці!

Головне за день. Провів Ставку – спеціальна зустріч саме з тих питань, які були в наших військових. Коли їздив на Харківщину та на Сумщину, саме про це були питання. Щодо пікапів та іншої техніки – ми вирішили. Бригадам дамо й необхідні кошти напряму, і можливість купувати саме такі пікапи та квадроцикли та іншу техніку, які їм потрібно. Бойові бригади отримають цю можливість дуже швидко. Уряд має ухвалити рішення вже на цьому тижні. Гроші теж передбачили. Дуже важливе – ми збільшуємо кошти бригадам на закупівлі. Це пряме фінансування, більше можливостей забезпечувати свої бойові потреби. Це, зокрема, дрони і не тільки. Ми домовилися змінити підхід до визначення розмірів фінансування. Буде більше грошей для кожної бойової бригади: розрахунок на бригаду такий – по 7 мільйонів на кожен батальйон, який виконує бойові завдання.

Звісно, ми продовжуємо прибирати бюрократію. Списання майна й техніки стане простішим. Командири корпусів, командири бригад зможуть робити списання ще швидше. Доручив негайно вирішити принципове питання про терміни вручення державних нагород нашим воїнам. Багато часу минає між поданням на нагороду та її врученням. Надто багато часу. Міністерство оборони України вже визначило, які документи та погодження зайві, – усе буде скорочено. Змінять також документи про нагороду – замість старих нагородних книжок будуть нові документи, щоб не заповнювати їх вручну. Терміни мають бути такими, щоб люди реально відчували повагу до себе й до своїх дій на захист нашої держави. Готуються рішення й щодо інших принципових речей. Питання мотивації, питання щодо особового складу, питання щодо навчальних центрів, комунікації до рівня батальйону та роти – усе це теж опрацьовано. Рішення будуть.

Була сьогодні доповідь нашої команди після зустрічей у Британії. Андрій Єрмак і Рустем Умєров доповіли про всі важливі розмови – публічні та непублічні деталі. Я хочу подякувати кожному, хто з Україною.

Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування – про те, на що розраховує путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню та війни. путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації, поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій.

Сьогодні вже я говорив з Прем’єр-міністром Канади, зі Спадковим принцом та Прем’єр-міністром Саудівської Аравії, також із Президентом Литви. Заплановані на сьогодні ще пізніше розмови з європейськими друзями. Я дякую всім за підтримку. Важлива розмова була з Прем’єр-міністром Індії. Усіх об’єднує розуміння чітких фактів. Перше – суверенітет і територіальна цілісність України мають поважатися. Друге – питання щодо війни проти України мають вирішуватись тільки за участі України. Третє – росія повинна робити необхідні кроки, щоб закінчити цю війну. Саме від Росії жодного кроку досі немає. Ми дуже детально обговорили сьогодні, зокрема з Прем’єр-міністром Моді, можливості впливу на російську позицію. Я пам’ятаю, як уже не раз Прем’єр-міністр Індії казав, що наш час – не час для війни. І потрібні реальні кроки, щоб це стало саме так, – мир потрібен.

Завтра – теж день нашої активної комунікації з партнерами. На всіх рівнях ми продовжуємо спілкуватись зі Сполученими Штатами Америки. Команда Офісу, МЗС, усі, хто потрібен для ефективної роботи, всі залучені. І дякую кожному в Україні, хто чітко підтримує та посилює державну позицію, наш захист національних інтересів. Стоїмо міцно – усі разом.

І ще одне.

Сьогодні я хочу відзначити наших воїнів, воїнів-прикордонників. Разом з усіма в Силах оборони наші прикордонники захищають Україну на фронті та, звісно, у прикордонних районах. Всіма визнаного нашого державного кордону. Прикордонні бригади "Гарт", "Сталевий кордон" і "Форпост", підрозділи Сумського, Харківського, Волинського, Білгород-Дністровського прикордонних загонів. Прикордонники бригади "Помста" та підрозділу "Фенікс" Дякую вам за стійкість, за знищення окупанта! Україна обов’язково має досягнути своїх завдань, і завдання справедливі: захистити життя, захистити незалежність і досягти достойного миру для України. Дякую всім.

Слава Україні!