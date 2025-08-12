🔸 "Буде обмін територіями — щось добре і щось погане". Нові заяви Трампа про зустріч з Путіним спантеличили. Що говорив Трамп?
🔸 Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у розмові з BBC Radio 4 заявив, що Україні не потрібна допомога, щоб капітулювати, коментуючи зустріч путіна і Трампа на Алясці.
🔸 Гуманітарна допомога від Азербайджану, удар по заводу в Росії, що виробляє комплектуючі до ракет, та збільшення фінансування бойовим підрозділам — головні новини дня.
🔸 Президент Азербайджану засудив російські атаки по енергетичній інфраструктурі в Україні й розпорядився виділити гуманітарну допомогу на 2 мільйони доларів.
🔸 Зеленський розповів, що на тлі підготовки зустрічі Трампа й путіна росія переміщує свої війська, щоб розпочати нові наступальні операції.
🔸 Нижньогородську область росії атакували дрони. Під ударом опинилося місто Арзамас, де розташований приладобудівний завод, що виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та частини для ракет.
🔸 Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів. Більшість коштів буде спрямовано на підтримку України та погашення кредитів.
🔸 Зеленський оголосив про збільшення фінансування для бойових підрозділів та можливість купівлі пікапів і дронів.
🔸 Трамп підписав указ, яким заборонив підіймати тарифи на китайські товари упродовж наступних 90 днів. Це рішення було ухвалене перед закінченням «тарифного перемир’я», щоб уникнути підвищення мит до рівня 145%.
🔸DeepState заявив, що російським військам вдалося просунутися поблизу Добропілля на Донеччині. За інформацією аналітиків, окупанти рухаються в напрямку траси Добропілля — Краматорськ, зафіксовані в районі Нововодяного та Петрівки.
В Оперативному командуванні "Дніпро" підтвердили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти використовують чисельну перевагу й намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій. Однак це не означає взяття території під контроль.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
З початку доби відбулося 122 боєзіткнення. Противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 атак російських загарбників. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб, здійснив 287 обстрілів, зокрема 24 – із реактивних систем залпового вогню.
Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.
На Куп’янському напрямку противник здійснив шість атак на позиції наших військ, один бій ще триває. Бої точилися в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.
На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Шандриголового, Ямполя. Чотири боєзіткнення досі тривають.
На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили чотири спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.
На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.
На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення.
Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл; також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників.
На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.
На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по населених пунктах Новоандріївка, Степногірськ та Григорівка.
На Придніпровському напрямку ворог провів шість марних атак на позиції наших захисників. Водночас завдав авіаударів по Придніпровському та Антонівці.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.
Сьогодні відзначаємо воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоров’я, шановні українці!
Головне за день. Провів Ставку – спеціальна зустріч саме з тих питань, які були в наших військових. Коли їздив на Харківщину та на Сумщину, саме про це були питання. Щодо пікапів та іншої техніки – ми вирішили. Бригадам дамо й необхідні кошти напряму, і можливість купувати саме такі пікапи та квадроцикли та іншу техніку, які їм потрібно. Бойові бригади отримають цю можливість дуже швидко. Уряд має ухвалити рішення вже на цьому тижні. Гроші теж передбачили. Дуже важливе – ми збільшуємо кошти бригадам на закупівлі. Це пряме фінансування, більше можливостей забезпечувати свої бойові потреби. Це, зокрема, дрони і не тільки. Ми домовилися змінити підхід до визначення розмірів фінансування. Буде більше грошей для кожної бойової бригади: розрахунок на бригаду такий – по 7 мільйонів на кожен батальйон, який виконує бойові завдання.
Звісно, ми продовжуємо прибирати бюрократію. Списання майна й техніки стане простішим. Командири корпусів, командири бригад зможуть робити списання ще швидше. Доручив негайно вирішити принципове питання про терміни вручення державних нагород нашим воїнам. Багато часу минає між поданням на нагороду та її врученням. Надто багато часу. Міністерство оборони України вже визначило, які документи та погодження зайві, – усе буде скорочено. Змінять також документи про нагороду – замість старих нагородних книжок будуть нові документи, щоб не заповнювати їх вручну. Терміни мають бути такими, щоб люди реально відчували повагу до себе й до своїх дій на захист нашої держави. Готуються рішення й щодо інших принципових речей. Питання мотивації, питання щодо особового складу, питання щодо навчальних центрів, комунікації до рівня батальйону та роти – усе це теж опрацьовано. Рішення будуть.
Була сьогодні доповідь нашої команди після зустрічей у Британії. Андрій Єрмак і Рустем Умєров доповіли про всі важливі розмови – публічні та непублічні деталі. Я хочу подякувати кожному, хто з Україною.
Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування – про те, на що розраховує путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню та війни. путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації, поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій.
Сьогодні вже я говорив з Прем’єр-міністром Канади, зі Спадковим принцом та Прем’єр-міністром Саудівської Аравії, також із Президентом Литви. Заплановані на сьогодні ще пізніше розмови з європейськими друзями. Я дякую всім за підтримку. Важлива розмова була з Прем’єр-міністром Індії. Усіх об’єднує розуміння чітких фактів. Перше – суверенітет і територіальна цілісність України мають поважатися. Друге – питання щодо війни проти України мають вирішуватись тільки за участі України. Третє – росія повинна робити необхідні кроки, щоб закінчити цю війну. Саме від Росії жодного кроку досі немає. Ми дуже детально обговорили сьогодні, зокрема з Прем’єр-міністром Моді, можливості впливу на російську позицію. Я пам’ятаю, як уже не раз Прем’єр-міністр Індії казав, що наш час – не час для війни. І потрібні реальні кроки, щоб це стало саме так, – мир потрібен.
Завтра – теж день нашої активної комунікації з партнерами. На всіх рівнях ми продовжуємо спілкуватись зі Сполученими Штатами Америки. Команда Офісу, МЗС, усі, хто потрібен для ефективної роботи, всі залучені. І дякую кожному в Україні, хто чітко підтримує та посилює державну позицію, наш захист національних інтересів. Стоїмо міцно – усі разом.
І ще одне.
Сьогодні я хочу відзначити наших воїнів, воїнів-прикордонників. Разом з усіма в Силах оборони наші прикордонники захищають Україну на фронті та, звісно, у прикордонних районах. Всіма визнаного нашого державного кордону. Прикордонні бригади "Гарт", "Сталевий кордон" і "Форпост", підрозділи Сумського, Харківського, Волинського, Білгород-Дністровського прикордонних загонів. Прикордонники бригади "Помста" та підрозділу "Фенікс" Дякую вам за стійкість, за знищення окупанта! Україна обов’язково має досягнути своїх завдань, і завдання справедливі: захистити життя, захистити незалежність і досягти достойного миру для України. Дякую всім.
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!