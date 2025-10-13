Інше

Колишній тренер збірної Азербайджану отримав понад два мільйони євро після відставки.

Асоціація футболу Азербайджану (АФФА) повністю розрахувалася з колишнім головним тренером національної збірної Фернанду Сантушем. Про це повідомляє Azerisport.

Португальський фахівець отримав близько 4 мільйонів манатів (понад два мільйони євро) у якості компенсації за дострокове припинення співпраці. Його контракт із федерацією був розрахований до кінця 2027 року.

71-річний тренер очолив збірну Азербайджану у 2024 році, проте не зміг досягти бажаних результатів, через що сторони вирішили розірвати угоду достроково.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, збірна Азербайджану проведе матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти України. Початок гри — о 21:45 за київським часом.