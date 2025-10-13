Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Сергій Ребров визначив склад на гру четвертого туру групового етапу, яка відбудеться сьогодні у Кракові.

Сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні МКС Краковії у Кракові збірна України проведе матч третього туру групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 проти національної команди Азербайджану. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Склад збірної України на матч з Азербайджаном (за номерами): 1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Володимир Бражко, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Маліновський, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олександр Назаренко, 15. Олег Очеретько, 16. Віталій Миколенко, 17. Артем Бондаренко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Владислав Велетень, 21. Іван Калюжний, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Півзахисник Георгій Судаков вибув через травму, тоді як до заявки повернувся Єгор Ярмолюк.

Раніше Сергій Ребров прокоментував майбутній матч проти Азербайджану.