Інше

Аналіз Sky Sports вказує на жовтень 2026 року.

Експерти Sky Sports проаналізували графік матчів збірної та клубу Криштіану Роналду, щоб визначити, коли п’ятиразовий володар Золотого м’яча досягне позначки в 1000 забитих голів у професійній кар’єрі.

За результатами розрахунків, португалець має забити ювілейний м’яч у жовтні 2026 року.

Наразі 40-річний бомбардир має на рахунку 948 голів. Роналду грає за Ан-Наср із січня 2023 року, а його чинний контракт із саудівським клубом спливає в червні 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Роналду встановив бомбардирський рекорд кваліфікацій до чемпіонатів світу.