Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гольова машина несеться до заповітної 1000.

Напередодні національна збірна Португалії зіграла внічию проти Угорщини у домашньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Португалія — Угорщина 2:2 Відео голів та огляд матчу

Обидва м’ячі "європейських селесао" в цій зустрічі опинились на рахунку одного гравця — зіркового нападника Кріштіану Роналду.

Таким чином 40-річний форвард забив 40 та 41 за ліком голи в рамках відбіркових циклів до чемпіонатів світу за свою кар’єру.

А це вже рекорд — до цього позначку в 39 м’ячів удавалось підкорити лише гватемальському нападнику Карлосу Руїсу. Він упорався з цим за 47 матчів.

Роналду тим часом знадобилась 51 гра.

На третьому місці в цьому рейтингу перебуває аргентинський бомбардир Ліонель Мессі з 36 голами за 72 матчі, Алі Даеї з Ірану забивав 35 голів за 51 гру, а поляк Роберт Левандовські з 33 результативними ударами за 42 зустрічі замикає п’ятірку найкращих.

Тим часом кількість голів Роналду за кар’єру сягнула 948.