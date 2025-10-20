Інше

Football.ua разом із брендом GGBET представляють цікаві факти про матчі третього туру Ліги чемпіонів-2025/26.

У вівторок, 21 жовтня, продовжується основний етап Ліги чемпіонів. На вболівальників чекає низка захоплюючих протистоянь та емоційних возз'єднань.

Іспанська земля стане ареною для великого суперництва: Вільярреал прийматиме Манчестер Сіті, відбудеться велика битва між Реалом та Ювентусом, а Арсенал може здобути 100-й тріумф у турнірі.

Особливої уваги заслуговують емоційні повернення: Томас Ділейні зіграє проти колишньої Боруссії Дортмунд, Ноа Ланг проти ПСВ, Ерік Даєр проти Тоттенгема, а Йоррел Гато та Юго Екітіке зустрінуться з Аяксом і Айнтрахтом відповідно.

Вівторок, 21 жовтня

- Єдина попередня зустріч команд відбулася на груповому етапі ЛЧ-2017/18: перемога Барселони вдома (3:1) та нічия в Греції (0:0).

- Барселона виграла всі сім попередніх домашніх матчів у єврокубках проти грецьких команд.

- Ламін Ямаль (18 років та 100 днів) може стати наймолодшим гравцем, який досяг позначки у 25 матчів в основній сітці Ліги чемпіонів (нинішній рекордсмен – Воррен Заїр-Емері, 19 років та 32 дні).



- Олімпіакос не здобув жодної перемоги в 16 попередніх виїзних матчах проти іспанських команд (2 нічиї, 14 поразок) і програв 11 останніх виїзних матчів у груповому етапі/ліговій фазі ЛЧ.

- Грецький клуб виграв лише два з останніх 22 матчів у груповому етапі/ліговій фазі ЛЧ (3 нічиї, 17 поразок).

- Півзахисник Олімпіакоса Даніел Поденсе може зіграти в день свого 30-річчя.

прогноз 3:1

​Кайрат Алмати — Пафос

- Єдині попередні матчі Кайрата проти кіпрської команди – дві нульові нічиї з Омонією у груповому етапі Ліги конференцій-2021/22.

- Казахстанська команда не виграє у восьми попередніх матчах групового етапу/ліговій фазі УЄФА (2 нічиї, 6 поразок).

- Кайрат прагне стати першою командою з Казахстану, яка виграла матч у груповому етапі/ліговій фазі ЛЧ. Команда не забивала у чотирьох з п'яти останніх єврокубкових матчів.



- Пафос раніше грав проти команди з Казахстану – домашня перемога 1:0 над Астаною у Лізі конференцій минулого сезону.

- Кіпріоти прагнуть стати першою командою з Кіпру, яка виграла матч у груповому етапі/ліговій фазі ЛЧ з листопада 2011 року (АПОЕЛ – 2:1 вдома проти Порту).

- Пафос забивав у 14 з 16 останніх єврокубкових матчів.

прогноз 1:1

- Арсенал виграв шість останніх матчів Ліги чемпіонів проти іспанських команд. Це перша команда в історії, яка досягла такого результату.

- Перемога для Арсенала стане 100-ю в основній сітці Ліги чемпіонів.

- "Каноніри" виграли 14 останніх домашніх матчів у груповому етапі/ліговій фазі УЄФА, причому 11 поспіль – без пропущених голів.



- Букайо Сака забив 11 голів у своїх перших 19 матчах ЛЧ. Рекорд серед англійців за 20 матчів утримує Гаррі Кейн (15 голів).

- Атлетіко не виграє у дев'яти попередніх матчах групового етапу/ліговій фазі ЛЧ проти англійських команд (4 нічиї, 5 поразок).

- "Матрацники" не змогли забити лише в одному з 18 останніх матчів групового етапу/ліговій фазі ЛЧ.

прогноз 1:0

- Єдині попередні матчі команд – 1/8 фіналу ЛЧ-2013/14, коли ПСЖ переміг 4:0 у Німеччині та 2:1 вдома.

- Баєр не програє в п'яти останніх матчах групового етапу/ліговій фазі УЄФА проти французьких команд (3 перемоги, 2 нічиї).

- Німецький клуб програв лише два з 18 останніх матчів групового етапу/ліговій фазі УЄФА (11 перемог, 5 нічиїх). Вдома – лише одна поразка у 17 таких іграх.



- ПСЖ виграв 12 з 14 останніх матчів ЛЧ (2 поразки), включаючи п'ять останніх ігор у ліговій фазі ЛЧ.

- Фабіан Руїс може провести свій 50-й матч в основній сітці Ліги чемпіонів.

- Воррен Заїр-Емері (19 років та 227 днів) може стати першим гравцем до 20 років, який досяг позначки у 30 матчів в основній сітці ЛЧ.

прогноз 1:2

- Команди зустрічалися чотири рази. Востаннє – на груповому етапі ЛЧ-2022/23: перемога Дортмунда 3:0 вдома та нічия 1:1 у Копенгагені.

- Копенгаген виграв лише один із 17 попередніх матчів УЄФА проти німецьких команд (6 нічиїх, 10 поразок). Однак, вдома – лише дві поразки у 19 матчах групового етапу/ліговій фазі ЛЧ.



- Півзахисник Копенгагена Томас Ділейні грав за Дортмунд (2018–21), а форвард Юссуфа Мукоко влітку перейшов до ФКК з Дортмунда.

- Це 200-й матч Боруссії Дортмунд в історії Кубка європейських чемпіонів/ЛЧ. Вони лише друга німецька команда (після Баварії), яка досягла цієї позначки.

- Серу Гірассі забив 16 голів у своїх перших 20 матчах ЛЧ – більше лише у Ерлінга Голанда.

прогноз 1:3

- Ньюкасл виграв лише один із семи попередніх матчів УЄФА проти португальських команд (4 нічиї, 2 поразки), але непереможний вдома (1 перемога, 3 нічиї).

- "Сороки" прагнуть до послідовних перемог в основній сітці ЛЧ вперше з 2002/03 року. Перемога 4:0 над Уніоном у 2-му турі – їхня найбільша у турнірі.



- Ентоні Гордон забив три голи в двох останніх матчах лігової фази і може стати першим гравцем Ньюкасла, який забив у трьох поспіль матчах ЛЧ.

- Бенфіка не виграє у восьми останніх матчах УЄФА проти англійських команд (3 нічиї, 5 поразок).

- "Орли" не виграють у 11 останніх матчах ЛЧ проти англійських команд (3 нічиї, 8 поразок) і програли чотири останні матчі в основній сітці ЛЧ.

прогноз 3:2

- ПСВ виграв сім із 12 останніх домашніх матчів УЄФА проти італійських команд (2 нічиї, 3 поразки).

- ПСВ потрібно три голи, щоб досягти 300 забитих у Кубку європейських чемпіонів/ЛЧ. Це другий нідерландський клуб після Аякса (396).



- У 11 останніх матчах ЛЧ за участю ПСВ було забито 45 голів (у середньому 4,1 за гру).

- Наполі програв три останні виїзні матчі ЛЧ.

- Форвард Наполі Ноа Ланг влітку перейшов до клубу з ПСВ, де забив 19 голів у 63 іграх.

прогноз 1:1

- Єдиний попередній матч Юніона проти італійської команди – нічия 1:1 з Ромою у Лізі Європи минулого сезону.

- Тільки два з 38 попередніх матчів Уніона в УЄФА закінчилися без голів.

- Інтер програв лише один із 16 останніх матчів групового етапу/ліговій фазі ЛЧ (11 перемог, 4 нічиї) і зберіг свої ворота "на нуль" у десяти з 11 останніх ігор.



- Лаутаро Мартінес забив десять голів у своїх останніх дев'яти матчах у цьому турнірі.

- Алессандро Бастоні може провести свій 50-й матч в основній сітці ЛЧ.

прогноз 0:2

- Манчестер Сіті виграв обидва попередні матчі команд на груповому етапі ЛЧ-2011/12 (2:1 та 3:0).

- Вільярреал не виграє у восьми останніх матчах УЄФА проти англійських команд (3 нічиї, 5 поразок) і програв п'ять поспіль.

- "Жовта субмарина" програла лише один із десяти останніх домашніх матчів УЄФА (6 перемог, 3 нічиї).



- Манчестер Сіті виграв п'ять із шести останніх матчів групового етапу/ліговій фазі ЛЧ проти іспанських команд (1 поразка).

- Команда Пепа Гвардіоли не виграє в п'яти останніх виїзних матчах ЛЧ (1 нічия, 4 поразки), але програла лише три з 22 останніх ігор у груповому етапі/ліговій фазі.

- Ерлінг Голанд забив 36 голів у 32 матчах групового етапу/ліговій фазі ЛЧ.

прогноз 2:2

Середа, 22 жовтня

- Атлетік виграв 14 із 19 останніх домашніх матчів УЄФА (5 поразок).

- Іспанський клуб вперше програв чотири поспіль матчі УЄФА.

- Карабах двічі грав проти іспанської команди в ЛЧ – нічиї проти Атлетіко у 2017/18 (0:0 вдома, 1:1 на виїзді).



- Азербайджанський клуб виграв два поспіль матчі у ліговій фазі ЛЧ і виграв сім із восьми матчів УЄФА цього сезону (1 поразка).

- Жоден із 44 останніх матчів Карабаха в УЄФА не закінчився без голів. Вони забили 15 голів у п'яти останніх матчах ЛЧ.

прогноз 1:0

- Галатасарай не програє у трьох останніх матчах УЄФА вдома проти норвезьких команд (2 перемоги, 1 нічия) і в шести останніх домашніх матчах проти всіх клубів (4 перемоги, 2 нічиї).

- Турецький клуб не забив лише в одному з 23 останніх домашніх матчів УЄФА.

- Галатасарай не програє у 29 домашніх матчах поспіль у всіх турнірах (21 перемога, 8 нічиїх).



- Буде/Глімт виграв три останні матчі УЄФА проти турецьких команд (усі – проти Бешикташа: 3:1 вдома та 2:1 на виїзді у груповому етапі Ліги конференцій-2023/24 та 2:1 вдома у Лізі Європи минулого сезону).

- Норвезький клуб не програє в п'яти останніх матчах групового етапу/ліговій фазі УЄФА (2 перемоги, 3 нічиї).

- Буде/Глімт забив два або більше голів у десяти з 14 останніх матчів групового етапу/ліговій фазі УЄФА.

- Монако виграв два останні матчі УЄФА між цими командами на груповому етапі Ліги чемпіонів-2016/17 (2:1 вдома, 2:1 на виїзді).

- Єдині інші зустрічі відбулися на груповому етапі Ліги Європи-2015/16: нічия 1:1 у Монако у 2-му турі та домашня перемога Тоттенгема 4:1 у 6-му турі.

- Захисник Монако Ерік Даєр грав у всіх чотирьох попередніх зустрічах за Тоттенгем. Захисник провів 365 матчів за Шпори протягом десяти сезонів у Північному Лондоні.

- Монако програв лише один із десяти останніх домашніх матчів УЄФА проти англійських команд (6 перемог, 3 нічиї), але виграв лише один із восьми останніх матчів Ліги чемпіонів (2 нічиї, 5 поразок).



- "Шпори" виграли сім із 12 останніх матчів групового етапу/ліговій фазі Ліги чемпіонів (3 нічиї, 2 поразки). Вони непереможні в останніх шести (3 перемоги, 3 нічиї).

- Тоттенгем забивав у 17 із 18 останніх матчів УЄФА, тоді як лише один із 72 останніх єврокубкових матчів Монако закінчився без голів.

прогноз 2:2

- Аталанта виграла дев'ять із 16 останніх матчів групового етапу/ліговій фазі УЄФА (5 нічиїх, 2 поразки).

- Вдома "Богиня" програла лише один із восьми останніх матчів групового етапу/ліговій фазі єврокубків (4 перемоги, 3 нічиї).

- У 2-му турі Маріо Пашалич став найкращим бомбардиром Аталанти в основній сітці Ліги чемпіонів із вісьмома голами.



- Славія Прага виграла лише один із 12 останніх матчів УЄФА проти італійських команд (3 нічиї, 8 поразок) і програла дев'ять із десяти останніх єврокубкових ігор на виїзді проти італійських клубів (1 нічия). Вони програли 3:0 Інтеру в 2-му турі.

- Чеська команда не виграє у 13 останніх матчах в основній сітці Ліги чемпіонів (5 нічиїх, 8 поразок), з моменту домашньої перемоги 2:1 над Стяуа у 1-му турі їхнього дебютного сезону у вересні 2007 року.

- Славія Прага не виграє у дев'яти останніх матчах УЄФА (3 нічиї, 6 поразок) і програла чотири останні виїзні єврокубкові гри без забитих голів.

прогноз 1:0

- Єдині попередні матчі УЄФА між цими командами відбулися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2019/20: перемога Челсі 1:0 в Амстердамі, а потім нічия 4:4 у Лондоні – тодішній захисник Синіх Ріс Джеймс забив зрівняльний гол.

- Загалом, Челсі непереможний у чотирьох попередніх матчах УЄФА проти нідерландських команд (3 перемоги, 1 нічия).

- Це 200-й матч Челсі в основній сітці Ліги чемпіонів, тоді як для Аякса це 250 гра в історії Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів.



- Жоден із 50 останніх матчів Челсі в УЄФА не закінчився без голів.

- "Сині" програли лише два з 60 останніх матчів групового етапу/ліговій фазі УЄФА на Стемфорд Брідж і непереможні в останніх 15 (11 перемог, 4 нічиї).

- Челсі підписав захисника Йоррела Гато з Аякса цього літа. 19-річний центральний захисник провів 111 матчів за три сезони в Амстердамі.

- Аякс не виграє в 11 останніх матчах УЄФА проти англійських команд (2 нічиї, 9 поразок), з моменту виїзної перемоги 1:0 над Тоттенгемом у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів-2018/19. Вони не забивали голів в останніх п'яти таких іграх.

- Нідерландська команда програла шість із семи останніх матчів групового етапу/ліговій фазі Ліги чемпіонів (1 перемога).

прогноз 3:1

- Франкфурт програв лише один із десяти останніх матчів групового етапу/ліговій фазі УЄФА вдома (7 перемог, 2 нічиї). Вони виграли чотири поспіль.

- Лише один із 67 останніх матчів Франкфурта в УЄФА закінчився без голів.

- Юго Екітіке приєднався до Ліверпуля з Франкфурта цього літа. 23-річний нападник забив 26 голів у 64 матчах протягом двох сезонів у Німеччині.



- Ліверпуль непереможний у 14 останніх матчах УЄФА проти німецьких команд (11 перемог, 3 нічиї), з моменту поразки 4:2 на виїзді від Баєра у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2001/02.

- Жоден із 28 останніх матчів групового етапу/ліговій фазі УЄФА Ліверпуля не закінчився нічиєю. Остання нічия була 9 грудня 2020 року на виїзді проти Мідтьюлланна в Лізі чемпіонів (1:1).

- Мохамед Салах потребує двох голів, щоб досягти 50 в Лізі чемпіонів і стати першим африканським гравцем, який зробив це.

прогноз 1:1

- Баварія програла лише один із десяти останніх матчів УЄФА проти бельгійських команд (6 перемог, 3 нічиї) і виграла сім із восьми попередніх домашніх матчів проти них.

- Німецькі гіганти непереможні у 35 останніх домашніх матчах групового етапу/ліговій фазі Ліги чемпіонів (33 перемоги, 2 нічиї) і програли лише три з 50 останніх (вдома та на виїзді) (43 перемоги, 4 нічиї).

- Гаррі Кейн забив 44 голи у 59 матчах в основній сітці Ліги чемпіонів. Найбільшу кількість голів серед гравців, які провели 60 матчів, має Рууд ван Ністелрой (48).



- Брюгге виграв лише два з 15 останніх матчів УЄФА проти німецьких команд (4 нічиї, 9 поразок).

- Бельгійська команда виграла лише один із 16 попередніх виїзних матчів УЄФА проти німецьких команд (5 нічиїх, 10 поразок). Єдина перемога була 2:1 над Лейпцигом на груповому етапі Ліги чемпіонів у вересні 2021 року – нинішній півзахисник Ганс Ванакен забив за Брюгге у тій грі.

- Брюгге не виграє у чотирьох останніх виїзних матчах групового етапу/ліговій фазі Ліги чемпіонів (1 нічия, 3 поразки).

прогноз 2:0

- Реал Мадрид та Ювентус зустрічалися 21 раз у турнірах УЄФА: іспанська команда виграла десять, італійська – дев'ять, дві гри закінчилися нічиєю. Два з цих матчів були фіналами Ліги чемпіонів – Реал Мадрид виграв фінал 1998 року 1:0 та вирішальний матч 2017 року 4:1.

- "Вершкові" виграли 18 із 20 останніх матчів УЄФА проти італійських команд (2 поразки).

- Реал Мадрид виграв 14 із 17 останніх матчів групового етапу/ліговій фазі Ліги чемпіонів (3 поразки) та 12 із 13 останніх таких ігор вдома (1 поразка).



- Кіліан Мбаппе (26 років 306 днів) може стати наймолодшим гравцем, який проведе 90 матчів в основній сітці Ліги чемпіонів. Рекорд наразі належить іншій іконі Реала Мадрида – Раулю Гонсалесу (27 років 114 днів).

- Ювентус програв лише один із восьми останніх матчів групового етапу/ліговій фазі Ліги чемпіонів проти іспанських команд (4 перемоги, 3 нічиї).

- Італійська команда забила загалом 497 голів в історії Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів.

- Нападник Ювентуса Джонатан Девід забив переможний гол у ворота Реала Мадрида (1:0) у 2-му турі Ліги чемпіонів минулого сезону, граючи за Лілль.

прогноз 3:1

- Ці команди зустрічалися двічі у турнірах УЄФА, обидва рази на груповому етапі Ліги чемпіонів-2022/23. Марсель здобув перемогу в обох матчах: 4:1 вдома та 2:0 у Лісабоні. Нинішній захисник Марселя Леонардо Балерді забив у першому з цих матчів.

- Спортінг виграв шість із восьми останніх домашніх матчів УЄФА проти французьких команд (2 поразки).

- Португальська команда виграла лише один із восьми останніх матчів Ліги чемпіонів (2 нічиї, 5 поразок).



- Марсель програв лише два з восьми останніх матчів групового етапу/ліговій фазі УЄФА (4 перемоги, 2 нічиї).

- Марсель забив 99 голів в основній сітці Ліги чемпіонів. Спортінг забив свій 100-й гол у 2-му турі.

- Жоден із 26 останніх матчів Марселя в основній сітці Ліги чемпіонів не закінчився нічиєю (5 перемог, 20 поразок).

прогноз 1:1

