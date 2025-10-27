Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 жовтня 2025 року.

Завершилася 1341 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

У ніч проти 26 жовтня росія вдарила по Києву дронами. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще 33 — постраждали

Французькі правоохоронці затримали двох підозрюваних у пограбуванні музею Лувр. Водночас викрадених коштовностей досі не знайшли

Сили оборони відновили контроль над населеними пунктами Кучерів Яр та Сухецьке, що на Донеччині, поблизу Добропілля, де два місяці тому росіяни прорвалися вглиб українських позицій

У Покровську накопичилося близько 200 російських військових. Вони намагалися зайти вглиб та закріпитися в міській забудові

росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Сумщині: загинув чоловік, також поранень зазнали 13 людей, зокрема 2 дітей

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 110 бойових зіткнень.



Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 988 дронів-камікадзе та здійснили 2 711 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав два авіаційні удари, застосувавши сім керованих авіабомб, та здійснив 133 обстріли, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку ворог 18 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.



На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять марних штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.



На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники вісім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.



На Слов’янському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.



На Краматорському напрямку противник сьогодні не проводив наступальних дій.



На Костянтинівському напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка.



Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 28 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Три бойові зіткнення тривають дотепер.



Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 73 окупанти, з яких 29 — безповоротно. Наші захисники знищили одну одиницю автомобільного транспорту, артилерійську систему та вісім безпілотних літальних апаратів.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак до позицій наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.



На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Малинівка та Зелений Гай. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Солодке, Рівнопілля, Залізничне та Нечаївка.



На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири ворожих атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Новоандріївка, Степове та Степногірськ. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Степногірськ, Веселянка та Новояковлівка.



На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту — успіху не мав. Авіаційного удару зазнав населений пункт Ольгівка.



Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової охорони, які ефективно протидіють ворогу.



Слава Україні!

Підтримуйте українську армію!

Разом переможемо!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Вже завершився сьогодні розбір завалів на місці влучання російського «шахеда» по будинку в Києві. Від ночі працювали рятувальники. Було доволі тривалим і гасіння пожеж. Станом на зараз на всіх локаціях роботи завершені.

Тільки за сьогодні й тільки в Києві від російської атаки три людини загинули й ще 31 людина постраждала – серед них є діти, сім дітей. Ми дякуємо кожному, хто допомагає людям, – кожному рятувальнику, усім у комунальних службах, хто дійсно працює, щоб допомогти.

Тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів – і більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки спільною справою – жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого.

Слава Україні! Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!