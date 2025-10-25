Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 жовтня 2025 року.

Завершилася 1339 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- ЄС зобов’язався фінансово підтримувати Україну протягом наступних двох років.

- Українські військові зачистили Торське на Лиманському напрямку: знищено до сотні росіян.

- Україна отримає від Великої Британії 5 тисяч ракет для ППО.

- Макрон заявив, що найближчими днями Франція відправить Україні нові літаки Mirage.

- Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України – Bloomberg.

- Бійці ГУР знищили дві РЛС «Нєбо» та ЗРК «Бук» окупантів.

- росіяни вперше вдарили КАБами по Одещині.

- Найбільший індійський імпортер перейшов з російської на близькосхідну нафту – Bloomberg

- Найбільші державні нафтові компанії Китаю – Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil – тимчасово припинили морські закупівлі російської нафти після запровадження США санкцій проти Роснефті та Лукойлу — Reuters.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 121 бойове зіткнення.

Загарбники завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 81 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3502 дронів-камікадзе та здійснили 3523 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав трьох авіаударів, при цьому скинув шість керованих авіабомб, здійснив 174 обстріли, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного, наразі одна атака триває.