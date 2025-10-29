Інше

Колишній нападник клубу входить до шорт-листа кандидатів на заміну Брендану Роджерсу.

Екснападник Селтіка Роббі Кін може повернутися до клубу вже як головний тренер. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, керівництво Селтіка розглядає ірландського фахівця серед головних кандидатів на заміну Брендану Роджерсу, який нещодавно залишив свій пост. Кін входить до короткого списку претендентів, і його кандидатура викликає значний інтерес у клубі.

Після завершення ігрової кар’єри Роббі Кін розпочав тренерський шлях і наразі очолює угорський Ференцварош, який займає п’яте місце в чемпіонаті Угорщини. Його команда відстає від лідера на чотири очки, маючи при цьому матч у запасі.

Тим часом Селтік посідає друге місце в чемпіонаті Шотландії, набравши 17 очок після дев’яти турів.

Окрім Кіна, шотландський клуб також розглядає кандидатури колишнього наставника Іпсвіча Кірана МакКенни та екстренера Ноттінгема Анже Постекоглу.