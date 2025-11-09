До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 листопада 2025 року.
Автомобілі на кордоні, Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
09 листопада 2025, 01:00
Завершилася 1354 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, під ударом знову опинилася енергетика, тож у низці областей запровадили аварійні відключення світла
🔸 Суд відправив під варту командира одного з батальйонів, який, попри заборону Генштабу, зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада
🔸 8 листопада вʼїзд і виїзд людей через пункти пропуску на кордоні тимчасово зупиняли через збій у роботі бази даних митниці
🔸 У мовного омбудсмена заявили, що у школах Києва «загрозлива ситуація» із дотриманням мовного закону.
🔸 Поліціянта Рибянського, який зник із арештованими коштами, взяли під варту — повідомило Суспільне. Суд призначив йому запобіжний захід — тримання під вартою 60 діб із альтернативою застави у розмірі 13,3 млн грн
Підбірка новин: hromadske, BBC
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.
На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 116.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута-Студенецька, Сеньківка Чернігівської області; Хлібороб, Бачівськ, Нововасилівка Сумської області.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили десять ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала вісім ударів, скинувши при цьому 14 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне, ще п’ять боєзіткнень тривають.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири з п’ятьох ворожих атак у бік Петропавлівки й Піщаного. Бій триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районі населеного пункту Дерилове та у бік Коровиного Яру, бої тривають.
На Слов’янському напрямку росіяни десять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. Сили оборони зупинили вісім атак противника, два боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.
На Костянтинівському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 57 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 52 атаки.
На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Привілля та Красногірське. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.
На Гуляйпільському напрямку відбулось чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.
На Оріхівському напрямку з початку доби відбулася одна атака ворожих підрозділів – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів. Авіація противника завдала удару по Оріхову.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу наступу.
Підтримуйте Збройні Сили України!
Разом переможемо!
Слава Україні!
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Тривають відновлювальні роботи після нічного удару. Масований був удар, багато балістики – щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний.
За цю ніч українські Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів, це суттєвий результат підрозділів безпілотних систем, армійської авіації, мобільних вогневих груп. Є спрацювання РЕБ. Частину ракет також вдалося збити, і дуже складно, звісно, протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам. Лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети ефективно, і, щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем.
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «петріоти», дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру, кожному нашому другу у Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Рішення будуть.
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!