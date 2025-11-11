Інше

Екснаставник Реала очолить збірну Франції після чемпіонату світу-2026.

Зінедін Зідан прокоментував питання про своє повернення до тренерської роботи:

"Це станеться незабаром, дуже скоро", — заявив 53-річний фахівець.

Ще на початку вересня повідомлялося про угоду між Зіданом та Федерацією футболу Франції: фахівець очолить національну команду після завершення чемпіонату світу-2026.

Заради можливості тренувати французьку збірну, Зідан відмовився від кількох фінансово вигідних пропозицій від клубів, зокрема ПСЖ та Баварії.

Зідан перебуває без роботи з травня 2021 року, коли залишив посаду головного тренера Реала. Під його керівництвом "мадридці" здобули три Ліги чемпіонів (2015/16, 2016/17, 2017/18), двічі стали чемпіонами Іспанії, а також виграли Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та низку інших трофеїв.

Нагадаємо, у відборі на ЧС-2026 Франція виступає в одній групі з Україною. 13 листопада команди зустрінуться у рамках п’ятого туру кваліфікації.