Інше

Наставник збірної США зізнався не відкидає можливості повернутися до Прем'єр-ліги.

Колишній головний тренер Тоттенгема та Челсі Маурісіо Почеттіно відверто зізнався, що йому не вистачає світу футболу в Англії. Аргентинський фахівець, який очолив збірну США у вересні 2024 року, наразі активно готує команду до Чемпіонату світу, що відбудеться вже цього літа.

В інтерв'ю французькому виданню L'Equipe Почеттіно не приховував своїх теплих почуттів до британського футболу:

"Я люблю цю країну, її культуру, футбольну культуру. Для кожного, хто має дух змагання та хоче помірятися з іншими та перевірити свої здібності, це ідеальне місце. Треба постійно викладатися на повну", — зазначив тренер.

За свою кар'єру Почеттіно тричі працював у Прем'єр-лізі: із Саутгемптоном, Тоттенгемом та Челсі. Лондонський Челсі він покинув за взаємною згодою сторін у травні 2024 року. Найбільше фахівець запам'ятався п'ятирічною роботою в Тоттенгемі, який він вивів до фіналу Ліги чемпіонів перед своїм звільненням у 2019 році.

Тренер підтвердив, що керівництво шпор намагалося повернути його ще у 2021 році (після перших шести місяців його роботи в паризькому ПСЖ). Минулого ж літа він виключив себе з боротьби за посаду наставника замість Анже Постекоглу, назвавши таке повернення на той момент нереалістичним.

Сьогодні головний фокус аргентинця — Чемпіонат світу 2026 року, який Сполучені Штати приймають спільно з Канадою та Мексикою. Проте ще минулого року в коментарі для BBC Sport він зазначав, що хоч і дуже щасливий в Америці, але також думає про те, щоб одного дня повернутися до Прем'єр-ліги.