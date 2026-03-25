Колишній захисник Металіста та Шахтаря Марсіо Азеведо вирішив завершити кар'єру у віці 41 року. Про це повідомляє Globo Esporte.

"Я завершую свою кар’єру з серцем, сповненим вдячності. Я пережив неймовірні моменти у футболі, здобув важливі трофеї та знайшов друзів, яких збережу на все життя. Це був період наполегливої праці та відданості, і я пишаюся всім, чого зміг досягти на футбольному полі", — сказав Азеведо.

Останнім клубом Марсіо була Деспортіва Гуарабіра з другого дивізіону штату Параїба. Перед цим він два роки не грав, узявши паузу після виступів за АБС.

Також Азеведо виступав в Україні з 2013 до 2018 року. На його рахунку 44 матчі за Металіст та 28 поєдинків за Шахтар. Разом із "гірниками" він двічі ставав чемпіоном України та тричі виграв Кубок країни.

Крім цього футболіст виступав за Атлетіко Паранаенсе, Ботафогу, Жувентуде, ПАОК та Форталезу. Сумарно він відіграв 408 поєдинків, у яких забив шість голів та віддав 24 гольові передачі.