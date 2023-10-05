Ліга чемпіонів

Мілан не забиває у Лізі чемпіонів вже чотири матчі поспіль.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зустрічалися представники групи "смерті" дортмундська Боруссія та італійський Мілан. Створивши багато моментів, команди так і не зуміли забити бодай один гол, тож рефері матчу поляк Шимон Марчиняк зафіксував безгольову нічию (0:0). Після матчу своїми враженями від гри поділився головний тренер "россонері" Стефано Піолі.

"У першому таймі нам не вистачало техніки та ефективності, а у другому ми мали хороші моменти, але не змогли їх реалізувати. Те, що Мілан не забив у перших двох матчах Ліги чемпіонів, має змусити нас замислитись. Ми грали на перемогу.

Мілан просуває свої ідеї зі своїми особливостями в Італії та Європі. У цьому змаганні темп вищий і інтенсивність гри також зростає.