Переносы поединков 16-го тура английской Премьер-лиги между Тоттенхэмом и Фулхэмом, а также встречи Эвертон — Манчестер Сити, по причине обнаружения фактов заражения коронавирусом COVID-19 среди футболистов породили ряд домыслов о возможной остановке розыгрыша одной из наиболее популярных лиг мира.

Однако организаторы состязания достаточно оперативно сумели среагировать на появление различных домыслов о возможной отмене остальных поединков ближайших туров, опубликовав на своих официальных ресурсах сообщение, в котором призвали всех причастных не нагнетать обстановку, а также объяснили причины столь быстрого вердикта по судьбе поединка между "шпорами" и "дачниками".

"Матч между Тоттенхэмом и Фулхэмом, который должен был состояться сегодня в 18:00 по Гринвичу, был отложен после заседания Совета Премьер-лиги, проведенном сегодня днем.

Фулхэм обратился в Правление Премьер-лиги с просьбой о переносе игры на более поздний срок, на фоне значительного роста числа положительных случаев COVID-19, а также обнаружении ряда игроков, у которых сегодня проявились симптомы заболевания.

Совет Премьер-лиги проконсультировался со своими медицинскими консультантами, и решение отложить игру было принято в качестве меры предосторожности и с учетом сохранения здоровья игроков и персонала, как первоочередной задачи. Вся команда Фулхэм будет немедленно протестирована повторно.

В условиях низкого количестве положительных тестов в подавляющем большинстве клубов, Премьер-лига по-прежнему полностью доверяет своим протоколам COVID-19 и дает добро командам на продолжение игры, в соответствии с установленным графиком.

Лига желает людям с COVID-19 безопасного протекания болезни и скорейшего выздоровления. Матч между Тоттенхэмом и Фулхэмом будет сыгран при первой подходящей для всех сторон возможности", — гласит заявление организаторов.



Паника вокруг ситуации была спровоцирована сообщением о двукратном росте числа заболевших, по сравнению с прошлой неделей. В частности, один из футбольных врачей, Уэс Тенсел, высказался по поводу сложившейся ситуации следующим образом: "Должен ли сезон продолжаться? В разгар пандемии, роста числа заболевших, наличия в стране мест четвертого уровня опасности заражения, куда люди не могут путешествовать, но где футболисты могут выходить и играть в футбол?

“It’s probably the not the wisest thing at the moment”@officiallydale club doctor @bigdrwes it might be time to stop the football season with Covid-19 cases rising.



7 of tonight's League One fixtures have been postponed.#5LiveBreakfast | @rickedwards1



🎧 Listen @BBCSounds pic.twitter.com/sLkeQJDbuV