Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча десятого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче десятого тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Ливерпулем и Брайтоном, которое пройдет на Энфилде.

Ливерпуль — Брайтон

Суббота, 30 октября, 17:00. Энфилд, Ливерпуль Главный арбитр — Майк Дин.

Глядя на нынешнее положение дел в турнирной таблице АПЛ, наверное, о блеклой трансферной кампании Ливерпуля прошлым летом уже никто и не вспоминает. Юрген Клопп тогда получил в свое распоряжение только одного нового центрального защитника Ибраиму Конате — в остальном немцу пришлось работать с прежним набором футболистов, не учитывая ухода Вейналдума в ПСЖ.

Справляется ли Клопп? Тут даже не нужно много слов — результаты говорят сами за себя. После девяти туров Ливерпуль — единственная команда Премьер-лиги, в графе поражений которой по-прежнему красуется ноль. Однако минимальное преимущество по количеству набранных очков у лидирующего Челси все-таки сохраняется. Главная угроза для любого соперника в нынешнем Ливерпуле — это, конечно, Мо Салах. Египтянин вышел на какой-то феноменальный уровень и забивает практически в каждом матче, возглавляя гонку бомбардиров турнира.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Брайтон является одной из самых интересных команд чемпионата Англии, которой весьма трудно не симпатизировать. Под руководством Грэма Поттера "чайки" всегда пытаются играть первым номером и не подстраиваться под соперника, вне зависимости от его уровня.

Игроки Брайтона очень опасны в комбинационной игре, но вот с реализацией моментов у "чаек" продолжают прослеживаться определенные проблемы, которые преследовали команду еще в прошлом сезоне. Да и отсутствие ключевого центрального полузащитника Ива Биссума дало о себе знать — только одна победа в последних пяти поединках АПЛ, при этом три матча удалось свести вничью и перед стартом нового тура расположиться на пятом месте в таблице.

По версии букмекеров, неочевидным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,27, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 11,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,50.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Эллиотт, Милнер, Фабиньо — Альсате, Уэлбек.

Под вопросом: Кейта, Тиаго — Берн, Ричардс.

Результаты последних очных встреч

Текущая форма