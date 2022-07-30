"Каноніри" проведуть товариський поєдинок проти іспанців.
Олександр Зінченко, getty images
30 липня 2022, 13:45
Арсенал у рамках передсезонного збору на турнірі Емірейтс Кап проведе контрольний матч проти Севільї.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета довірив місце у стартовому складі Олександру Зіyченку та Габріелю Жезусу.
Склад Арсеналу: Рамсдейл – Уайт, Габріель, Саліба, Зінченко – Джака, Партей – Сака, Едегор, Мартінеллі – Жезус.
Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Севільєю розпочнеться о 14:30. Слідкуйте за основними подіями зустрічі на Football.ua.