Арсенал у рамках передсезонного збору на турнірі Емірейтс Кап проведе контрольний матч проти Севільї.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета довірив місце у стартовому складі Олександру Зіyченку та Габріелю Жезусу.

Склад Арсеналу: Рамсдейл – Уайт, Габріель, Саліба, Зінченко – Джака, Партей – Сака, Едегор, Мартінеллі – Жезус.

🏆 Emirates Cup team news...



💪 Saliba & Zinchenko start

🇳🇴 Martin Odegaard in midfield

🔥 Gabriel Jesus leads the line



Let's do this! 👊