Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті презентував третій комплект форми на сезон-2022/23.

Нове екіпірування від компанії Adidas виконане в салатовому кольорі, а комір зроблений з круглим вирізом. При цьому новинка виготовлена з перероблених матеріалів.

Зазначається, що цей комплект форми натхненний культурою моди Zeitgeist у 1990 роках.

