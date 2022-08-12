Англія

Нове екіпірування від компанії Adidas виконане в салатовому кольорі.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті презентував третій комплект форми на сезон-2022/23.

Нове екіпірування від компанії Adidas виконане в салатовому кольорі, а комір зроблений з круглим вирізом. При цьому новинка виготовлена з перероблених матеріалів.

Зазначається, що цей комплект форми натхненний культурою моди Zeitgeist у 1990 роках.

Дебют нової форми відбудеться завтра, 13 серпня, коли МЮ проведе матч другого туру англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.