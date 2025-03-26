Англія

Лондонці сподіваються на перевагу в переговорах завдяки зв’язкам з агентом форварда.

У літнє трансферне вікно головною задачею лондонського Арсеналу є підписання зіркового гравця на позицію форварда.

Окрім "першого вибору" Александера Ісака з Ньюкасла та предметного інтересу до Беньяміна Шешко з Лейпцига, "каноніри" також оцінюють варіант із підписанням нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша.

Як повідомляє щоденна португальська газета Correio da Manhã, Арсенал вже запланував офіційну зустріч із футбольним агентом Хасаном Четінкая, який представляє інтереси 27-річного Дьокереша.

За інформацією джерела, представник шведського форварда Спортінга є близьким другом головного тренера "канонірів" Мікеля Артети.

У лондонському клубі вважають, що цей фактор може надати їм перевагу в боротьбі за підписання Дьокереша, на якого також претендують інші європейські гранди.

Нагадаємо, що у Віктора Дьокереша існує домовленість зі Спортінгом, що керівництво португальського клубу не перешкоджатиме його літньому відходу, якщо отримає пропозицію у розмірі 60-70 мільйонів євро.